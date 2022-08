W 3. odcinku policyjnego podcastu praca drogówki od „podszewki”- nadkom. Zbigniew Korytnicki Data publikacji 29.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj „Mój syn zginął w wypadku samochodowym”, „ moja córka była ofiarą pijanego kierowcy”, „moja mama zmarła, bo inny kierowca jechał zbyt szybko”. Tak zaczyna się wiele rodzinnych tragedii, ale czy musi? W kolejnym odcinku podcastu „Rozmowy z blondynką ...ale o Policji” nadkom. Zbigniew Korytnicki, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kartuzach, wieloletni policjant drogówki, następnie naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Gdańsku, który o tej pracy wie wszystko.

Na polskich drogach, każdego dnia ginie średnio 7 osób, a każda śmierć to dramat żon, mężów, matek, ojców i dzieci… Jak w zderzeniu z takimi sytuacjami radzą sobie policjanci, którzy jako pierwsi docierają na miejsce wypadku? O tym i o własnych doświadczeniach z pracy policjanta ruchu drogowego rozmawiałam z nadkom. Zbigniewem Korytnickim. Osobą o niesamowitym głosie i charyzmie, a przede wszystkim, doświadczonym policjantem, specjalistą w swoim fachu. Z „drogówką” związany od 1996 roku, czyli od momentu wstąpienia do służby w Policji. Na stanowisku kierowniczym jako Zastępca i Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przepracował 13 lat. Od 2022 roku na stanowisku zastępcy komendanta w kartuskiej jednostce. Wielokrotnie w swojej pracy na tzw. ulicy spotykał się ze zdarzeniami tragicznymi, ze śmiercią.

W pracy przy wypadkach drogowych, policjanci mierzą się z sytuacjami, do których nie da się przygotować, z którymi nie da się oswoić. Często również mają okazję widzieć to czego inni nie zobaczą nigdy w swoim życiu z czym, nie pracując w Policji, nie będą mieli okazji się zetknąć.

Nadkom. Zbigniew Korytnicki, jako jeden z przedstawicieli służb, m.in. w drugim odcinku serialu reporterskiego pt. „Ten płacz zostaje w głowie do końca życia”, opowiadał - w sposób chwytający za serce - czego doświadczył i nie zapomni do końca życia. W 3. odcinku podcastu również poruszyliśmy te kwestie. Zapraszam do jego odsłuchania i uzmysłowienia sobie tego, z czym na co dzień ma do czynienia policjant w „białej czapce”.