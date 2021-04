Razem walczmy z pandemią - działania policjantów podczas majówki Data publikacji 29.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Majówkę chciałbyś spędzić z rodziną, znajomymi na grillu, w restauracji, w kinie, na wycieczce? My też! ...ale żeby wrócić do normalności, musimy być zdyscyplinowani, to od nas wszystkich zależy, kiedy zostaną zniesione ograniczenia. Policjanci będą sprawdzali miejsca najczęściej odwiedzane przez mieszkańców i turystów. Razem z pracownikami sanepidu kontrolować będziemy hotele, restauracje i kluby. Dlatego przypominamy Ci o obowiązujących obostrzeniach oraz o tym, że dla dobra nas wszystkich będziemy je egzekwować.

Policjanci od początku epidemii kontrolują sposób realizowania obowiązujących przepisów sanitarnych. Te, które aktualnie obowiązują w całym kraju, nie są niczym nowym. Wszyscy jesteśmy zmęczeni stanem pandemii, pragniemy powrotu do normalności. Szczepionki są wyraźnym światłem w tym tunelu, jednak aby dojść do jego końca, musimy być odpowiedzialni tu i teraz. Jesteśmy już na dobrej drodze powrotu do normalności.

Aby postępować zgodnie z obowiązującym prawem, musimy używać maseczek ochronnych. Nic nie daje maseczka noszona na brodzie, odsłanianie nosa nie zatrzymuje transmisji wirusa.

Masz ogromny wpływ na zdrowie swoje oraz innych osób. Jeżeli tendencja spadkowa dziennej liczby zachorowań będzie się utrzymywała, nastąpi stopniowe znoszenie zakazów i nakazów. Bądź odpowiedzialny i stosuj się do zaleceń, tylko wspólnie pokonamy koronawirusa. Pamiętaj, policjanci nie walczą z Tobą, lecz z pandemią!