Zatrzymanie siedemnastu osób związanych ze środowiskiem pseudokibiców Data publikacji 11.04.2021 Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej współpracując z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni i Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku zatrzymali 17 osób, w wieku od 16 do 35 lat, odpowiedzialnych m.in. za udział w zbiegowisku i uszkodzenie mienia. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, za uszkodzenie mienia grozi kara do 5 lat pozbawiania wolności.

Na zaciemnionej części jednego z parkingów w Gdańsku, policjanci zauważyli kilka pojazdów i grupę mężczyzn, którzy na ich widok zaczęli nerwowo się zachowywać i odrzucać różne przedmioty. Jak się okazało były to kominiarki z barwami jednego z trójmiejskich klubów, ręczny miotacz gazu, trzonek od siekiery oraz robocze rękawiczki. Wszyscy mężczyźni zostali wylegitymowani i skontrolowane zostały ich pojazdy. W bagażnikach policjanci znaleźli liczne puszki z farbami w aerozolu, zabrudzona nią odzież, ochraniacze na zęby i nogi, maczetę oraz emblematy drużyny piłkarskiej.

Policjanci ustalili, że zatrzymani mają związek z uszkodzeniem mienia na terenie Gdyni. Tam zostały zniszczone murale oraz elewacja Stadionu Miejskiego, uszkodzone zostały także sąsiednie budynki na, których naniesiono obraźliwe napisy.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zbiegowisku. Trzech mężczyzn dodatkowo usłyszało zarzut uszkodzenia mienia, to przestępstwo miało charakter chuligański, za to grozi do 5 lat pozbawienia wolności.