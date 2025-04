Z sercem dla dzieci – wyjątkowe spotkanie policjantów u wyjątkowych dzieci w Jezierniku Data publikacji 16.04.2025 Powrót Drukuj Są chwile, które zostają w pamięci na długo. Takie, które wzruszają, wywołują uśmiech i przypominają, jak wielką moc ma dobro. Jednym z takich dni było spotkanie zorganizowane z inicjatywy policjantów z Posterunku Policji w Sztutowie dla dzieci z placówki oświatowej dla dzieci z niepełnosprawnością w Jezierniku.

Są chwile, które zostają w pamięci na długo. Takie, które wzruszają, wywołują uśmiech i przypominają, jak wielką moc ma dobro. Jednym z takich dni było spotkanie zorganizowane z inicjatywy policjantów z Posterunku Policji w Sztutowie dla dzieci z placówki oświatowej dla dzieci z niepełnosprawnością w Jezierniku.

To właśnie funkcjonariusze ze Sztutowa, z ogromnym zaangażowaniem i sercem, zaplanowali i przeprowadzili to niezwykłe wydarzenie. Dzielnicowy z Posterunku Policji w Sztutowie wspólnie z dzielnicową z Ostaszewa zadbali by dzieci nie tylko dobrze się bawiły, ale też mogły nauczyć się czegoś ważnego poprzez czytanie książki.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego czytania bajki „Poli na ratunek” – opowieści, która w prosty i ciepły sposób przybliża dzieciom zasady bezpieczeństwa. Dzieci słuchały z uwagą, chłonąc każdą historię o dzielnej Poli. Funkcjonariusze opowiedzieli o swojej służbie, pokazali policyjny sprzęt, a na dzieci czekała nie lada atrakcja – możliwość wejścia do radiowozów oraz usiąść na prawdziwym policyjnym motocyklu. Emocji nie brakował

Największą niespodzianką była jednak obecność ulubieńca dzieci maskotki pomorskiej Policji, słonika Popo, który bawił się z dziećmi, przybijał piątki, pozował do zdjęć i rozdawał uśmiechy. Ta chwila – pełna śmiechu i radości ,była najpiękniejszym podsumowaniem całego spotkania.

Na zakończenie z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych – dzieci otrzymały prezenty na zajączka: słodkości, odblaski i pluszowe maskotki. Wzruszenie i radość malujące się na twarzach dzieci mówiły więcej niż słowa.

To był dzień, który pokazał, że za mundurem kryje się serce.

I że kiedy policjanci wychodzą do ludzi – szczególnie tych najmłodszych i najbardziej wyjątkowych – dzieje się coś naprawdę pięknego.

Składamy ogromne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego wydarzenia. Szczególnie dziękujemy:

Pani Małgorzacie Wróbel z Urzędu Gminy w Sztutowie,

Pani Małgorzacie Borowiec z Urzędu Gminy w Ostaszewie,

Panu Romanowi Tarczyńskiemu z Kątów Rybackich.

Wyjątkowe spotkanie zostało w sercach wszystkich jego uczestników.

Bo dobro – naprawdę wraca. A uśmiech dziecka jest tego najpiękniejszym dowodem.