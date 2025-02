ROZBITA ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA ZAJMUJĄCA SIĘ STRĘCZYCIELSTWEM I SUTENERSTWEM

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego i Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku kompletowali i weryfikowali informacje oraz dowody, na przestępcze działanie grupy, której członkowie czerpali korzyści majątkowe z prostytucji.

Grupa działała m.in. na terenie Gdańska, Rumi, Gdyni, gdzie wynajmowane lokale były udostępniane kobietom do świadczenia usług seksualnych. Na czele grupy stała 40- letnia mieszkanka Wejherowa, która wraz z trzema mężczyznami w wieku 45, 35 i 33 prowadziła przestępczy proceder od co najmniej maja 2023 roku do chwili obecnej. Śledczy ustalili tożsamość piętnastu kobiet, które świadczyły usługi seksualne w salonach masażu zarządzanych przez grupę.

Sprawa prowadzona jest przez policjantów Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KWP w Gdańsku, w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku.

Praca operacyjna kryminalnych i śledczych pozwoliła na wytypowanie poszczególnych członków zorganizowanej grupy, a także określenie ich roli w strukturze.

ZATRZYMANIA

Do realizacji tej sprawy doszło w miniony wtorek. W wyniku działań na terenie Gdańska, Bolszewa i Redy, zatrzymane zostały 4 osoby biorące udział w tym przestępczym procederze.

Gdańskich kontrterrorystów wsparli podczas zatrzymań funkcjonariusze z CPKP BOA i SPKP w Bydgoszczy.

Do zatrzymania jednego z członków grupy, 45- latka doszło w Redzie, podczas zorganizowanej przez kryminalnych zasadzki. 40- letnia kobieta i 35-latek trafili w ręce kontrterrorystów w wyniku dynamicznego zatrzymania w Gdańsku i w Bolszewie, gdy jechali samochodami. Do kolejnego zatrzymania doszło, po siłowym wejściu kontrterrorystów do mieszkania należącego do 33- latka.

Z ustaleń śledczych wynika, że działalnością grupy kierowała 40-łatka, która organizowała usługi seksualne. W ramach podziału ról i zadań członkowie grupy organizowali ochronę, transport oraz zamieszczenie ogłoszeń na portalach internetowych dla świadczących usługi seksualne kobiet.

Z ustaleń policjantów wynika także, że z uzyskanych pieniędzy, zatrzymani uczynili sobie stałe źródło dochodu.

PRZESZUKANIA MIESZKAŃ I SALONU MASAŻU

Kryminalni i śledczy przy wsparciu funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, a także policjantów z innych wydziałów KWP, weszli m.in. na teren działającej w Gdańsku, pod szyldem salonu masażu, agencji towarzyskiej.

Podczas przeszukania salonu oraz mieszkań zatrzymanych, zabezpieczono kilkanaście tysięcy złotych, sejfy, gotówkę w obcej walucie, kilkadziesiąt telefonów komórkowych, nośniki danych, laptopy, komputery, kasy fiskalne, terminale płatnicze oraz dokumenty i zapiski świadczące o nielegalnej działalności podejrzanych.

Ponadto w mieszkaniu 40-latki, podczas przeszukania policjanci znaleźli i zabezpieczyli maczety oraz znaczną ilość kokainy. Biegły z zakresu fizykochemii oszacował, że z zabezpieczonych środków można przygotować nawet do 1400 porcji tego narkotyku.

ZARZUTY

Zatrzymani zostali osadzeni w policyjnym areszcie, w czwartek zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Prokurator dzięki zabezpieczonemu przez śledczych z komendy wojewódzkiej materiałowi dowodowemu ogłosił zatrzymanym zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Kobieta i dwóch mężczyzn usłyszało ponadto zarzut czerpania korzyści z uprawiania prostytucji. 40- latka odpowie również za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i posiadanie znacznych ilości środków odurzających. Sąd zastosował wobec trzech podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Za przestępstwo ułatwiania prostytucji i czerpania korzyści majątkowej z nierządu grozi 5 lat więzienia. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Przestępstwo kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zagrożone jest karą do 15 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków do lat 10.

Sprawa jest rozwojowa.