Nie bądź obojętny, reaguj!

Data publikacji 22.01.2025

„Nie bądź obojętny, reaguj! Twoja decyzja może uratować czyjeś życie lub zdrowie” to hasło wybrzmiewające w nowym spocie zrealizowanym przez pomorskich policjantów. Mundurowi zachęcają do reakcji wobec osób starszych, samotnych, schorowanych oraz w kryzysie bezdomności, które często są narażone na wychłodzenia. Mundurowi przypominają, że to właśnie od naszej decyzji, często niepozornej rozmowy, jednego telefonu, może zależeć czyjeś życie lub zdrowie.