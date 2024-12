KWP Gdańsk - Rozbita grupa przestępcza sprzedająca w sieci podrobione produkty Data publikacji 03.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wspólnie z funkcjonariuszami Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego rozbili grupę przestępczą, która za pośrednictwem Internetu wprowadzała do obrotu podrobione perfumy oraz kosmetyki luksusowych marek. Mundurowi zatrzymali do tej sprawy 6 osób. W zlikwidowanych magazynach funkcjonariusze zabezpieczyli także infrastrukturę służącą do „kopania” kryptowalut. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, realizując własne ustalenia, przy współudziale funkcjonariuszy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni rozbili grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu za pośrednictwem sieci i sklepów internetowych perfum oraz kosmetyków oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi znanych luksusowych marek.

Dzięki wytężonej pracy operacyjnej oraz prowadzonemu pod nadzorem Prokuratury Okręgowejw Gdańsku śledztwu w tej sprawie, 27 listopada mundurowi jednocześnie weszli do wcześniej wytypowanych czterech magazynów na terenie powiatu wejherowskiego oraz gdańskiego. Podczas ich przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli około 8000 sztuk perfum i kosmetyków luksusowych marek, które miały trafić do sprzedaży internetowej. Podczas czynności w jednym z pomieszczeń policjanci odkryli infrastrukturę do „kopania” kryptowalut w postaci 25 komputerów o wartości około 100 tysięcy złotych. Mundurowi zabezpieczyli także dokumenty firmowe, nośniki pamięci, komputery obsługujące strony ze sklepami internetowymi, drukarkę do etykiet nadawczych oraz telefony komórkowe. Wszystkie zabezpieczone urządzenia zostaną poddane szczegółowej analizie. W jednym z mieszkań policjanci zabezpieczyli gotówkę w kwocie 50 tysięcy złotych - pieniądze owinięte były w folię i ukryte w workach z butami.



Oferowane w sieci produkty sprawcy sprzedawali jako oryginalne, a ich zakupu można było dokonać poprzez specjalnie utworzony formularz. Zamówione przesyłki dostarczane były do odbiorców za pośrednictwem firm kurierskich i przy wykorzystaniu danych osobowych fikcyjnych nadawców. W czynnościach brali udział także policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W przeszukaniach brał także udział przewodnik psa tropiącego z PUCS wyszkolonego w odnajdywaniu wartości pieniężnych.



Do tej sprawy policjanci zatrzymali 6 osób - w tym dwie na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, podczas przygotowania kolejnych przesyłek do nadania. Zatrzymani to trzej mężczyźni oraz trzy kobiety, mieszkańcy województwa pomorskiego w wieku od 30 do 59 lat.



Jedna z osób decyzją prokuratora po przesłuchaniu została zwolniona. Pięć kolejnych 28 listopada zostało doprowadzonych do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, gdzie usłyszało już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oznaczania i obrotu towarami z podrobionymi znakami towarowymi o znacznej wartości, z czego podejrzani uczynili sobie stałe źródło dochodów tj. o czyny z art. 258 par. 1 kk i 305 ust. 1 i 3 Ustawy prawo własności przemysłowej, zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 8 oraz wysokimi grzywnami. W przypadku, gdy przestępstwo jest popełnionew zorganizowanej grupie lub na dużą skalę, sąd może zaostrzyć karę, sięgając po surowsze środki.



Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, nadzorująca sprawę, zastosowała wobec zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci dozorów, poręczeń majątkowych, zakazu kontaktowania się oraz zakazu opuszczania kraju. Funkcjonariusze na poczet przyszłych kar zabezpieczyli część pieniędzy uzyskanych z nielegalnego procederu, w tym te na kontach podejrzanych - łącznie około 150 tysięcy złotych.



Sprawa jest rozwojowa, a dalszym celem prowadzonego śledztwa będzie ustalenie skali przestępczego procederu grupy.

film. asp. Łukasz Kirkuć, Zespół Prasowy KWP Gdańsk