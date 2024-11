Nieuczciwie legalizowali w Polsce pobyt cudzoziemców

Data publikacji 25.11.2024

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali na terenie Gdańska, Gdyni i Bydgoszczy 5 osób, w związku ze śledztwem dotyczącym procederu przyspieszania legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Policjanci ustalili, że cudzoziemcy z różnych krajów mogli uzyskać nielegalnie karty pobytu na terenie RP. Taka „usługa” miała kosztować od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Biorąc pod uwagę zgromadzony materiał dowodowy potwierdzający proceder korupcyjny oraz obawę ucieczki lub ukrycia obcokrajowców policjanci wystąpili z wnioskiem do prokuratora o złożenie w sądzie wniosku o tymczasowe aresztowanie. Osoby, które wręczyły korzyść majątkową urzędnikowi lub innej osobie powołującej się na wpływy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, w zamian za przyspieszenie procedury legalizacji pobytu w Polsce mogą zgłosić się do Wydziału dw. z Korupcją KWP w Gdańsku. W przypadku kiedy powiadomią o fakcie wręczenia korzyści majątkowej, mogą skorzystać z wyłączenia karalności za przestępstwo korupcyjne.