„Fotografia – pasja i służba, które łączy w misji”. Mł. asp. Sebastian Duzowski – Policjant z pasją Data publikacji 12.11.2024 Powrót Drukuj Ma 35 lat, z czego 17 przesłużył w niebieskim mundurze. Z aparatem nie rozstaje się choćby na krok, nawet teraz będąc za granicami naszego kraju – w Kosowie, gdzie pełni służbę w ramach pokojowej Misji Unii Europejskiej Polskiego Kontyngentu Policyjnego EULEX. Jak mówi: „Fotografia, nie tylko uwiecznia chwile, ale łączy, zbliża i za jej pomocą można pomagać najbardziej potrzebującym”. Już 15.11.2024 roku prace mł. asp. Sebastiana Duzowskiego zostaną zaprezentowane na wernisażu pod tytułem „Ulotne dziedzictwo Kociewia” w Starogardzie Gdańskim.

Młodszy aspirant Sebastian Duzowski na co dzień służbę pełni w Wydziale Konwojowo-Ochronnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki maluchów – 2-letniej Emilki i 7-letniego Kuby, w których ma ogromne wsparcie. Dzieci nawetna odległość ładują poziom jego baterii, motywując do ciągłego działania. Swoją pasję – fotografię – Sebastian odkrył już młodości. Choć swój pierwszy pół profesjonalny sprzęt nabył dopiero w 2016 roku, to odkąd tylko pamięta, fascynowało go „zamrażanie” chwil, emocji i miejsc, do których można było później cofnąć się w czasie.

Z upływem lat Sebastian zainteresował się „Urbexem” – eksploracją, czyli odkrywaniem zapominanych, opuszczonych miejsc, budynków - bardzo często nadgryzionych już zębem czasu, porośniętych roślinnością, do których dostęp jest legalny, choć nierzadko utrudniony: „Będąc w takich zapomnianych już często miejscach, niczego nie dotykam, nie przestawiam, odkrywam ich historię i uwieczniam na zdjęciach. Te miejsca zasługują na to, aby nie zostały zapomniane”.

W 2022 roku jurorzy konkursu fotograficznego MOK Bukowno wybrali jego pracę i nagrodzili pierwszym miejscem w kategorii zatytułowanej „Magiczny Las”.

Uwielbia „działać” na kilka aparatów i kilka obiektywów naraz. Zabiera je ze sobą wszędzie, a cały sprzęt potrafi solidnie ważyć. Tak jak wtedy, kiedy zdobywał najwyższy kosowski dwutysięcznik -Derawicę, a jego nadbagaż liczył prawie 8 kilogramów. I właśnie, … Kosowo – w sercu Sebastiana to miejsce ma szczególne znaczenie. Jego druga misja w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji, to kolejny etap w życiu, podczas którego nie tylko służy i strzeże bezpieczeństwa w zarzewiu konfliktu bałkańskiego, ale także realizuje swoją pasję, odkrywając zapomniane lub często w pośpiechu opuszczone miejsca Mitrowicy czy Prisztyny, w których wojna odcisnęła piętno i jest to widoczne do dziś. I to właśnie tu w Kosowie realizuje kolejną misję, …. Misję niesienia pomocy!

Pochodzący ze Starogardu Gdańskiego policjant jest organizatorem w Kosowie „IX Biegu Na Rzecz Dzieci Chorych na Nowotwory”. Ta edycja zorganizowana za granicami naszego kraju nabrała międzynarodowego charakteru i odbędzie się 23 listopada w bazie wojskowej Novo Selo przy współpracy z Polskim Kontyngentem Wojskowym. Bieg ten będzie stanowił część imprezy zapoczątkowanej 9 lat temu w Olsztynie przez policjanta Dariusza Otrembę, podczas której zbierane są pieniądze na dzieci chore na raka. Sebastian zaangażował się w jego dalszą część i organizuje ją właśnie w Kosowie. Jest to duże przedsięwzięcie, do którego udało się zaprosić 245 uczestników z różnych kontyngentów – nie tylko polskich mundurowych, ale i przedstawicieli zagranicznych służb – żołnierzy, policjantów i pracowników cywilnych. Podczas zbiórki prowadzonej przez Sebastiana na tą chwilę wśród uczestników udało się zebrać ponad 5000 euro i jak mówi organizator, jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa! W tym roku zebrane wśród uczestników biegu środki zostaną przekazane Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy na zakup specjalistycznych łóżek, kompatybilnych ze specjalistyczną aparaturą medyczną jak np. pompy przepływowe podające lek choremu dziecku.

https://superczas.pl/biegcharytatywny2024

Misja Sebastiana w Kosowie to nie tylko wzmacnianie bezpieczeństwa i utrzymanie pokoju w Europie, to także zorganizowane przez niego zawody strzeleckie, podczas których zbierane były datki dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, którzy zginęli w czasie pełnienia służby.

Jego osobista misja to także organizowane wyjazdy polskich policjantów to szpitali w Mitrowicy, gdzie w ramach honorowego krwiodawstwa oddają ten bezcenny dar życia, ratując lokalną społeczność. Wie, jakie jest to istotne, sam bowiem jest odznaczonym „Honorowym Dawcą Krwi – Zasłużonym dla Zdrowia Narodu”.

Niezwykle zaangażowany w akcje i zbiórki charytatywne policjant, przebywa teraz, na krótkim urlopie w Polsce, gdzie ładuje baterie nie tylko w gronie rodziny, ale i przyjaciół z grupy „Migafka”. Starogardzka ekipa z „Migafki” od 2020 roku zrzesza miłośników fotografii. I właśnie już 15 listopada o godzinie 18:00 w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Reymonta 1 w Starogardzie Gdańskim, odbędzie się wernisaż pod nazwą „Ulotne dziedzictwo Kociewia”, na którym zostaną zaprezentowane prace Sebastiana i innych pasjonatów fotografii, wzbogacone tradycyjnymi pieśniami zespołu „Vatra”.

Wystawa prac skierowana jest do każdego – profesjonalisty, pasjonaty i ludzi niezwiązanych z fotografią, a kochających przyrodę, czujących bliskość z kulturą i pragnących przenieść się w czasie – wystawa „odkrywa piękno i historię Kociewia zatrzymane w kadrze”.

Autorzy prac zaprezentują fotografie, na których ukażą często zapomniane miejsca z terenu powiatu i takie, które swoimi urokami przyciągają turystów, opowiadając unikalną opowieść o każdym z nich.

Sebastian za pośrednictwem swoich zdjęć chce zwrócić uwagę na miejsca, które były niegdyś filarem regionu, teraz często zapominane i pozostawione same sobie: „Każde z nich ma swoja ciekawą historię i z nieubłaganym upływem czasu mogą zniknąć z krajobrazu naszego regionu. Dlatego niech miejsca te nie zostaną zapomniane, a zdjęcia po nich pozostaną pamiątką”.

Wystawę „Ulotne dziedzictwo Kociewia” będzie można oglądać do końca 2024 roku.

Prace autora:

Instagram: Fotoduzo

Facebook: fotoduzo

Grupa Migafka: https://www.facebook.com/p/MigaFka-100063773972636/?_rdr

Tekst: asp. Łukasz Kirkuć, Zespół Prasowy KWP Gdańsk