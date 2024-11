NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI Data publikacji 08.11.2024 Powrót Drukuj Dzisiaj pomorscy policjanci i pracownicy Policji uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Była to wyjątkowa okazja do wręczenia między innymi Medali za Długoletnią Służbę oraz odznak Zasłużony Policjant. W podniosłej atmosferze tego szczególnego święta podziękowano wyróżnionym przede wszystkim za pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Pomorskiem. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy i pracowników Policji otrzymało także nagrody za 30. i 20-lecie służby i pracy. Uroczystości towarzyszył podniosły moment Ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy.

11 listopada przypadła 106. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W 1918 roku, po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. To najważniejsze święto państwowe. Dla wielu Polaków to dzień zadumy nad historią i okazja do wyrażenia uczuć patriotycznych.

W czasie dzisiejszych obchodów Narodowego Święta Niepodległości odbywających się w sali konferencyjno-szkoleniowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy ul. Harfowej wręczone zostały m.in. Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki Zasłużony Policjant. To wyróżnienia przysługujące tym, którzy wzorowo wykonują swoje obowiązki, ponadprzeciętnie angażują się w pracę, przejawiają własną inicjatywę i nieustannie doskonalą kwalifikacje zawodowe.

Następnie nowo przyjęci policjanci złożyli rotę Ślubowania - „Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania. Ślubując na sztandar tym samym wstąpili w szeregi polskiej Policji.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską. Młodzi adepci w szkole Policji zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszkolenia, rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych woj. pomorskiego.

Ceremonia była znakomitą okazją do wręczenia nagród za jubileusze 30-lecia oraz 20-lecia służby i pracy w resorcie. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy i pracowników Policji otrzymało z rąk komendanta wojewódzkiego zegarki z pamiątkową grawerką.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji. Niezwykle wzruszająca była obecność członków rodzin naszych funkcjonariuszy, w tym tak ważnym dla nich dniu.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Wojewoda Pomorska – p. Beata Rutkiewicz, st.bryg. Jacek Niewęgłowski – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, kontradm. Wojciech Sowa – Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowódcy Komponentu Morskiego.

Zdjęcia: mł. asp. Piotr Pawłowski

Film: asp. Łukasz Kirkuć