Policjanci ruszyli na pomoc kobiecie , której życie i zdrowie było zagrożone. Dzięki wsparciu policjantów kobieta otrzymała pomoc na czas. Data publikacji 07.11.2024 Powrót Drukuj Dzisiaj doszło do dynamicznej policyjnej akcji, która zakończyła się szczęśliwie dzięki profesjonalnej reakcji policjantów z Rumi. Kobieta dostała krwotoku jej zdrowie było zagrożone. Policjanci zapewnili kierowcy auta i jego pasażerce bezpieczne dotarcie do szpitala w Gdańsku. Otrzymana na czas pomoc nie byłaby możliwa, gdyby nie profesjonalna współpraca wszystkich służb ratunkowych.

Dyżurny z komisariatu w Rumi, dziś rano otrzymał zgłoszenie o pilnej potrzebie pomocy. Kobieta zawiadomiła mundurowych, że dostała krwotoku i pilnie potrzebuje ich wsparcia w dotarciu do szpitala. Dyżurny z Komisariatu Policji w Rumi natychmiast skierował do potrzebującej policyjny patrol i tam mundurowi podjęli decyzję o eskortowaniu kierowcy wiozącego kobietę do szpitala.

Aby zapewnić najszybszy i bezpieczny pilotaż, dyżurny z Rumi nawiązał współpracę z kolegami z Gdyni i Gdańska i poprosił o ich wsparcie podczas przejazdu przez Trójmiasto. Dzięki skoordynowanej akcji wszystkich zaangażowanych patroli kobieta dotarła do szpitala w możliwie najkrótszym czasie.

Lekarze, którzy zostali wcześniej poinformowani o nadjeżdżającej pacjentce przez oficera dyżurnego z Rumi, czekali i byli gotowi do udzielenia pilnej pomocy.

Szybka reakcja policjantów oraz profesjonalna współpraca wszystkich służb ratunkowych pozwoliły na bezpieczne dotarcie kobiety do szpitala.