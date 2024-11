Uciekał przed policjantami, popełnił 6 przestępstw oraz 10 wykroczeń Data publikacji 05.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci ruchu drogowego zatrzymali 31-latka kierującego volkswagenem, który nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przed funkcjonariuszami. Okazało się, że mężczyzna prawdopodobnie był pod wpływem środków odurzających, miał trzy zakazy sądowe, cofnięte uprawnienia do kierowania, w aucie narkotyki a na samochodzie tablice rejestracyjne nieprzepisane do tego pojazdu. W trakcie ucieczki sprawca popełnił szereg wykroczeń w ruchu drogowym. 31-latek z Rumi trafił do policyjnego aresztu i czeka na zarzuty.

W poniedziałek około godziny 15:30 na al. Jagiellończyka policjanci ruchu drogowego dali polecenia do zatrzymania kierującemu volkswagenem, który przekroczył dozwoloną prędkości o 21 km/ h. Mężczyzna nie zastosował się do tych poleceń i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim, włączając w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe. Do działań włączyły się inne patrole. Kierujący w trakcie ucieczki popełnił szereg wykroczeń w ruchu drogowym i spowodował dwie kolizje. W pewnym momencie na stacji benzynowej przy ul. Słowackiego sprawca porzucił pojazd i zaczął uciekać pieszo. 31-latek z Rumi bardzo szybko został zatrzymany. Mężczyzna był agresywny i nie chciał podać swoich danych. Podczas sprawdzania mieszkańca Rumi okazało się, że ma trzy zakazy sądowe oraz cofnięte uprawnienia do kierowania. Podczas przeszukania jego pojazdu policjanci znaleźli dwa zawiniątka z narkotykami. Mundurowi ustalili też, że tablice rejestracyjne umieszczone na volkswagenie nie są przypisane do tego pojazdu. Samochód 31-latka został odholowany. Z uwagi na podejrzenie, że mieszkaniec Rumi był pod wpływem narkotyków, w szpitalu została pobrana mu krew do dalszych badań. Kierujący trafił do policyjnego aresztu i czeka na zarzuty. Wstępnie 31-latek odpowie przed sądem za 10 wykroczeń i 6 przestępstw.



Niezatrzymanie się do kontroli to przestępstwo, za które grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Za używanie tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu oraz za złamanie sądowego zakazu grozi do 5 lat więźnia. Za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Taka sama kara grozi za posiadanie narkotyków. Za niestosowanie się do decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień grozi do 2 lat pozbawienia wolności.