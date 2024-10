Policjanci - wypełniając swoje obowiązki, poświęcają coś najcenniejszego, swoje zdrowie i życie Data publikacji 31.10.2024 Powrót Drukuj Każdego dnia policjanci wypełniają swoje obowiązki, z ogromnym poświęceniem służąc polskiemu społeczeństwu. Nad bezpieczeństwem obywateli naszego kraju oraz utrzymaniem porządku publicznego czuwa blisko 100 tys. funkcjonariuszy, którzy podejmują blisko 20 tys. interwencji w ciągu dnia. Wielokrotnie są to interwencje wobec osób agresywnych, niebezpiecznych, nietrzeźwych czy też odurzonych narkotykami. Coraz częściej dochodzi do zdarzeń, podczas których policjanci stają się ofiarami nożownika.

Nasz funkcjonariusz st. sierż. Piotr Zmuda Trzebiatowski jest dzielnicowym, który pełni służbę niespełna 5 lat. Ma żonę i dwoje małych dzieci, jego pasją jest myślistwo. To on, tak jak tysiące policjantów w całym kraju, podjął interwencję i naraził swoje zdrowie i życie, by stać na straży prawa i bezpieczeństwa obywateli. Stałym elementem policyjnej służby są sytuacje, w których ratują życie. Każdego dnia spotykają się z tragediami i śmiercią, każdego dnia także dzięki swojemu skutecznemu działaniu spotykają się z licznymi wyrazami uznania i podziękowaniami, co daje im powody do dumy i motywację do dalszej służby. Wypełniając swoje obowiązki, poświęcają coś najcenniejszego, swoje zdrowie i życie.



Tylko w tym tygodniu doszło do dwóch ataków z nożem na funkcjonariusza Policji podczas pełnienia przez niego obowiązków służbowych. W województwie podkarpackim 30-letni mężczyzna zaatakował policjanta, raniąc go nożem w klatkę piersiową. Ranny policjant trafił do szpitala, a sprawca został zatrzymany. We wtorek kilkunastokrotnie raniony nożem w plecy, głowę i szyję został policjant w miejscowości Tursko, w powiecie bytowskim. 27 letni napastnik także został zatrzymany a policjant trafił do szpitala.



Starszego sierżanta Piotra Zmuda Trzebiatowskiego odwiedził nadinsp. Roman Kuster I Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz insp. Bogusław Ziemba Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, którzy podziękowali mu za jego ofiarną służbę oraz życzyli szybkiego powrotu do zdrowia.

Tekst: podkom. Anna Banaszewska-Jaszczyk, Zespół Prasowy KWP w Gdańsku.

Zdjęcia/film: st. sierż. Dawid Łaszcz, Oficer Prasowy KPP w Bytowie.