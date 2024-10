Gdańscy policjanci i inspektorzy WIOŚ ujawnili nielegalne składowisko odpadów Data publikacji 28.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją gdańskiej komendy realizując postanowienie prokuratora w ramach trwającego śledztwa, na terenie jednej z gdańskich firm ujawnili składowisko odpadów. Na miejscu policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora i z udziałem inspektorów WIOŚ oraz funkcjonariuszy Straży Pożarnej. Pobrane zostały próbki do badań laboratoryjnych celem ustalenia składu chemicznego zabezpieczonych substancji. Policjanci dążą do zatrzymania osób odpowiedzialnych za ten proceder. Za nieodpowiednie postępowanie z odpadami grozi nawet 10 lat więzienia.

22 października rano policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku wraz z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku realizując postanowienie o żądaniu wydania rzeczy oraz przeszukania wydane przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk Oliwa, w ramach prowadzonego śledztwa skontrolowali teren posesji należący do jednej z gdańskich firm położonych w Gdańsku – Kokoszkach. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że mogą być tam nielegalnie składowane odpady. Czynności na miejscu wykonywane były z udziałem straży pożarnej, która sprawdziła teren oraz kontenery pod kątem skażenia.

Na terenie firmy ujawnione zostały kontenery, mauzery, beczki oraz inne pojemniki wypełnione nieznanymi substancjami, oraz odpadami. Jak ustalili policjanci firma, nie posiadała zezwolenia na magazynowanie odpadów w tym odpadów niebezpiecznych. Na terenie posesji nie było też żadnego oznakowania, a teren nie był odpowiednio przygotowany na ich składowanie. Policjanci zabezpieczyli składowisko i przyległy teren. Wykonali oględziny, dokumentację fotograficzną i zabezpieczyli ślady. Pobrane zostały między innymi próbki do badań laboratoryjnych celem określenia składu chemicznego zabezpieczonych substancji i ustalenia ewentualnego zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Wstępne ustalenia wskazują na to, że wśród odpadów znajdowały się odpady silnie trujące i kancerogenne, w tym tlenek rtęci czy cyjanek. Prokuratura Rejonowa Gdańsk Oliwa wystąpiła do Urzędu Miejskiego w Gdańsku o wywóz zastępczy wszystkich odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.



Funkcjonariusze z Wydziału Do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Gdańsku, dążą do zatrzymania sprawców tego przestępstwa. Trwają czynności w sprawie, która ma charakter rozwojowy.



Za składowanie, transportowanie odpadów lub substancji, które mogą zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka, lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi, lub zniszczenie w świecie roślinnym, lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.