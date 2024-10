12 Zespołów kontrterrorystów z całej Polski zakończyło udział w XVII Edycji TCCC PARAMEDYKA - prestiżowych zawodach ratownictwa taktycznego

Już po raz siedemnasty na Pomorzu 12 zespołów kontrterrorystycznych podległych MSWiA, rywalizowało w zawodach i warsztatach medycyny taktycznej pod nazwą „Paramedyk”. Na terenie obiektów Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej drużyny z całej Polski brały udział w konkurencjach medycznych, taktycznych i sprawnościowych. Warto zaznaczyć, że są to jedyne tego rodzaju zawody w Polsce.

PARAMEDYK nie jest konkursem, nie jest też klasycznymi zawodami. To idealna okazja do przećwiczenia umiejętności udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej w warunkach bojowych i wzajemnego dzielenia się doświadczeniami oraz wiedzą. Idea imprezy została przygotowana przez najlepszych dla najlepszych.

W tym roku PARAMEDYK składał się z dwóch części. Pierwsza z nich, poświęcona była edukacji w zakresie najnowszych standardów taktycznej opieki nad poszkodowanym w warunkach bojowych. Temat był realizowany w ramach warsztatów, prowadzonych według wytycznych TCCC przez ekspertów w tej dziedzinie. W trakcie zajęć eksperci przedstawili najnowsze wytyczne, metody oraz osiągnięcia w dziedzinie medycyny taktycznej. Była to także okazja do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami sprzętowymi oraz technicznymi stosowanymi obecnie w ratownictwie.

Druga część obejmowała właściwe zawody, w których konkurencje każdy z czteroosobowych zespołów, operatorów oraz ratowników taktycznych realizował w wyznaczonym terenie i w konkretnym czasie. Scenariusze zainspirowane były prawdziwymi wydarzeniami, a konkurencje były przygotowane z dbałością o realizm i szczegóły tak, aby uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności w niestandardowych sytuacjach, w warunkach podwyższonego stresu i presji czasu oraz w zróżnicowanym, często nietypowym terenie. Konkurencje do samego końca pozostawały tajemnicą, tak jak wszystkie zadania, które czekały na uczestników. Organizatorzy za każdym razem dbali o to aby przygotowane etapy zawodów były jak najbardziej realistyczne i zaskakujące.

Sędziowie oceniali poprawność wykonywanych działań pod kątem taktyki, udzielania pomocy i współpracy zespołu. W tym roku zawodnicy musieli zmierzyć się między innymi z zadaniem, w którym musieli połączyć elementy wysokościowe z elementami ratownictwa górskiego, aby wydostać z niebezpieczeństwa rannego policjanta, który wpadł do szybu, udzielenia pomocy napastnikowi po skutkowym użyciu służbowej broni, czy wydostania rannego policjanta z zadymionego tunelu. Każda konkurencja wymagała od zawodników doświadczenia i odporności na stres.

PARAMEDYK dla jego pomysłodawców i uczestników jest przede wszystkim po to, aby zwrócić uwagę na problematykę niesienia pomocy medycznej w warunkach działań bojowych. Celem jest pomoc w systemowym wprowadzeniu TCCC (Tactical Combat Casualty Care) do polskich jednostek oraz przygotowanie policjantów, żołnierzy, ratowników taktycznych, dowódców i personelu medycznego do właściwej i dobrej organizacji działań w ramach polskiego TCCC, a poprzez to zmniejszenie ryzyka i śmiertelności na polu walki. Zgromadzenie drużyn z całego kraju pozwoliło i tym razem na wymianę doświadczeń, a także na sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu medycyny taktycznej.

W tegorocznym praktycznym szkoleniu z zakresu ratownictwa medycznego i medycyny taktycznej udział wzięło 12 zespołów kontrterrorystycznych:

Służba Ochrony Państwa,

Centralne Biuro Śledcze Policji,

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Białymstoku,

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Poznaniu,

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Kielcach,

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Krakowie,

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi,

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Rzeszowie,

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Katowicach,

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Bydgoszczy,

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Warszawie,

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gdańsku

W XVII edycji miejsca na podium Paramedyka zajęli:

I miejsce- Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji Białymstoku

II miejsce- Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Warszawie

III miejsce- Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi

GRATULACJE!

Dziękujemy sponsorom tego wydarzenia:

AED MAX z PHILIPS, Direct Action, Husar.ltd, Tac & Med Polska, IB KOL, RT com, OceanTech, TOGO z Böker, BulletBrothers, Med-Shot, Wolf Security, Allies Inc. 30rd Durabo Larix, HA3O Schron Defence Daddys dsg, Allies incorporat

Do zobaczenia za rok!

Zdjęcia: mł. asp. Piotr Pawłowski, Zespół Prasowy KWP w Gdańsku

Film: asp. Łukasz Kirkuć, Zespół Prasowy KWP w Gdańsku