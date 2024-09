38-latek aresztowany na 3 miesiące za włamanie i kradzież mienia. Data publikacji 19.09.2024 Powrót Drukuj Ponad 142 tys. zł wyniosły straty powstałe w wyniku włamania do jednego z pomieszczeń na terenie gminy Lubichowo, z którego skradziono między innymi skutery elektryczne, akumulatory oraz narzędzia. Podejrzany o popełnienie tego przestępstwa mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt.

W pierwszych dniach września 2024 r. policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednego z budynków na terenie gminy Lubichowo. Jak ustalili śledczy, sprawca po pokonaniu zabezpieczeń ukradł 10 skuterów elektrycznych, akumulatory, ładowarki, części do skuterów oraz narzędzia. Straty powstałe w wyniku tego przestępstwa oszacowane zostały na kwotę ponad 142 tys. zł. Miejscowi funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o popełnionym przestępstwie oraz przeprowadzili oględziny kryminalistyczne. Sprawą zajęli się również miejscowi kryminalni, którzy zaczęli zbierać i weryfikować informacje mogące doprowadzić mundurowych do zatrzymania sprawcy tego przestępstwa.

Kilka dni później, w innej części powiatu, policjanci patrolujący ulice Starogardu Gdańskiego zauważyli nad ranem spacerującego 38-latka, który prowadził skuter elektryczny. Mężczyzna był znany mundurowym z wcześniejszych kontaktów służbowych dotyczących kradzieży mienia. Podejrzliwi funkcjonariusze postanowili sprawdzić, do kogo należy prowadzony przez mężczyznę pojazd. Podczas legitymowania 38-latek sam oświadczył, że skuter nie jest jego własnością i pochodzi z kradzieży.

Mieszkaniec Kociewia został zatrzymany, a jednoślad, jaki posiadał zabezpieczony. Podejrzewany mężczyzna z ulicy trafił do policyjnej celi. Śledczy przedstawili mu zarzuty i za pośrednictwem prokuratury wystąpili do sądu z wnioskiem o zastosowanie środków zapobiegawczych. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Teraz zgodnie z decyzją sądu, zatrzymany przez patrol mężczyzna spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie, gdzie będzie oczekiwał na dalsze decyzje wymiaru sprawiedliwości. Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę do 10 lat więzienia.