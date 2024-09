Hazard z narkotykami w tle – kolejne uderzenie w nielegalny proceder Data publikacji 19.09.2024 Powrót Drukuj W ubiegłym tygodniu kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wspólnie z funkcjonariuszami Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni skontrolowali dwa nielegalne punkty z grami hazardowymi, w których zabezpieczyli łącznie 11 automatów o wartości 132 tysięcy złotych. W jednym z pomieszczeń mundurowi zabezpieczyli ukryte ponad 150 gramów różnego rodzaju narkotyków, zatrzymując przy tym dwie osoby na miejscu.

Wspólne działania Policjantów Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz funkcjonariuszy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni doprowadziły do uderzenia w przestępczość hazardową oraz narkotykową na terenie Gdyni.

Kryminalni razem z mundurowymi z KAS skontrolowali dwa punkty, w których najprawdopodobniej dochodziło do urządzania nielegalnych gier hazardowych. Wejście do lokali było strzeżone przez kamery monitoringu i otwierane tylko „zaufanym” klientom. Funkcjonariusze siłowo pokonali zabezpieczenia i kolejno weszli na oba adresy. Policjanci podejrzewali, że w tych lokalach mogło dochodzić również do innego nielegalnego procederu, a mianowicie do wprowadzania do obrotu środków odurzających, dlatego w działaniach uczestniczył przewodnik wraz z psem wyspecjalizowanym do wyszukiwania narkotyków z KAS.

Podczas kontroli w jednym z lokali zabarykadowało się dwóch mężczyzn, którzy nie reagowali na polecenia policjantów do otwarcia drzwi. Mundurowi po ich wyważeniu zastali wewnątrz 24 i 22-latka, młodszy był pracownikiem lokalu. Podczas przeszukania pomieszczeń mundurowi zabezpieczyli 6 nielegalnych automatów do gier oraz ukryte w toalecie i kantorku zabronione środki, które zostały zabezpieczone i przekazane biegłemu do badań. Po ich analizie okazało się, że były to marihuana, amfetamina, mefedron i kryształki 3CMC. Mężczyźni zostali zatrzymani jeden z nich, 22-latek usłyszał zarzuty posiadania zabronionych substancji oraz organizowania nielegalnych gier hazardowych.

W rezultacie działań mundurowi zabezpieczyli łącznie 11 nielegalnych automatów o wartości 132 tysięcy złotych, a także ponad 150 gramów narkotyków i gotówkę w kwocie 6800 zł.

Za posiadanie środków odurzających grozi kara pozbawienia kara wolności do lat 3.

Za organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi kara 3 lat pozbawienia wolności i wysoka kara finansowa. Urządzanie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy jest zagrożone karą administracyjną w wysokości nawet 100 tysięcy złotych od każdego zabezpieczonego urządzenia.