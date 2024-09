Ślubowanie nowo przyjętych policjantów / odznaczenia państwowe i resortowe dla pomorskich funkcjonariuszy i pracowników Policji

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze, a którą przyjął dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Bogusław Ziemba. Nowi policjanci ślubując na sztandar tym samym wstąpili w szeregi polskiej Policji. Uroczystość była także okazją do wręczenia Medali za Długoletnią Służbę oraz odznak „Zasłużony Policjant” funkcjonariuszom i pracownikom naszego garnizonu.