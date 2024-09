Zarzuty i areszt dla dwóch mężczyzn za udział w pobiciu z użyciem noża i za posiadanie znacznej ilości narkotyków Data publikacji 13.09.2024 Powrót Drukuj Intensywne czynności dowodowe i operacyjne policjantów z Nowego Portu doprowadziły do ustalenia i zatrzymania dwóch 20-latków z Gdańska, którzy pod koniec grudnia 2023 roku brali udział w pobiciu z użyciem noża. Na skutek zdarzenia trójka pokrzywdzonych doznała średniego uszczerbku na zdrowiu, natomiast jeden z mężczyzn ugodzony nożem z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. W trakcie realizacji kryminalni w mieszkaniu zatrzymanych znaleźli znaczną ilość narkotyków. Podejrzani w prokuraturze usłyszeli zarzuty w tej sprawie. Wczorajszą decyzją sądu mężczyźni zostali aresztowani na trzy miesiące. Sprawa jest rozwojowa.

Pod koniec grudnia 2023 roku policjanci odebrali zgłoszenie, że przy ul. Elektryków doszło do pobicia z użyciem noża. Na skutek zdarzenia i zadanych uderzeń trzy osoby doznały obrażeń trwających powyżej 7 dni, natomiast jeden z pokrzywdzonych ugodzony nożem trafił do szpitala z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu.



Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy został przekazany do prokuratury w Oliwie, która wszczęła śledztwo. W związku z tym zdarzeniem policjanci z Nowego Portu prowadzili intensywne czynności dowodowe i operacyjne mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców przestępstwa. Funkcjonariusze rozmawiali z osobami, które mogły mieć informacje w tej sprawie, analizowali zapieczone materiały dowodowe, zapisy z kamer monitoringu i weryfikowali zdobyte w tej sprawie informacje. Kluczowe w tej sprawie okazały się między innymi uzyskane wyniki badań genetycznych zabezpieczonych dowodów. Wynikiem tej pracy było ustalenie tożsamości dwóch podejrzanych. We wtorek po południu kryminalni z Nowego Portu weszli do jednego z mieszkań w Letnicy i tam na polecenie prokuratora zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 20 lat podejrzanych o udział w pobiciu z użyciem noża. Podczas przeszukania ich mieszkania i pomieszczenia na poddaszu funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli i znaczną ilość narkotyków. Biegły, który zbadał tylko część z tych środków odurzających, stwierdził, że jest to prawie 650 porcji klofedronu i marihuany. Pozostałe substancje są jeszcze badane.



W czwartek 20-latkowie zostali doprowadzeni do prokuratury w Oliwie, gdzie usłyszeli zarzuty za popełnione przestępstwa. Jeden z nich odpowie za udział w pobiciu, którego skutkiem był ciężki uszczerbek na zdrowiu i posiadanie znacznej ilości narkotyków, drugi usłyszał zarzut z udział w pobiciu z użyciem noża, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i posiadanie znacznej ilości narkotyków. Wczorajszą decyzją sądu obaj podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące. Sprawa jest rozwojowa i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.



Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Za udział w pobiciu, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, grozi do 10 lat więzienia. Za udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi do 8 lat więzienia. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi do 10 lat pozbawienia wolności.