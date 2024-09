Potrącenie pieszej w Szemudzie - zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo na drodze Data publikacji 12.09.2024 Powrót Drukuj Codziennie tysiące osób korzysta z przejść dla pieszych. To miejsca, gdzie każdy z nas ma prawo czuć się bezpiecznie. Twoja odpowiedzialność za kierownicą, za bezpieczeństwo nie tylko swoje ale przede wszystkim także za innych jest ogromna.

Wczoraj rano policjanci wejherowskiej drogówki pracowali na miejscu zdarzenia drogowego w Szemudzie. Doszło tam do potrącenia pieszej 89-latki, przez 58-latkę kierującą toyotą. Jak ustalili wstępnie policjanci, kierująca samochodem nie ustąpiła pierwszeństwa pieszej przechodzącej przez oznakowane przejście dla pieszych i doszło do potrącenia. 89-latka została przewieziona do szpitala na badania. Na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń ciała. Policjanci zatrzymali kierującej prawo jazdy.

Kierowco pamiętaj!

Zwolnij przed przejściem dla pieszych i bądź gotowy na zatrzymanie. Nawet jeśli nie widzisz pieszego, może on pojawić się w każdej chwili.

Pamiętaj, że aby zahamować potrzebujesz czasu i odległości, jeśli jedziesz zbyt szybko, może być to niemożliwe.

Upewnij się, że pieszy bezpiecznie przeszedł przez jezdnię. Nie ruszaj dopóki nie masz pewności, że droga jest wolna.

Nigdy nie wyprzedzaj na przejściu. To jedno z najczęstszych przyczyn wypadków.

Adaptuj prędkość do warunków drogowych, zwłaszcza w terenie zabudowanym. Piesi mogą pojawić się niespodziewanie, np. wychodząc z pomiędzy zaparkowanych samochodów.

Apel do pieszych:

- Pamiętaj, rozejrzyj się i zwolnij tempo, zanim wejdziesz na przejście.

- Upewnij się, że widzisz kierowcę a kierowca widzi ciebie (nawiąż kontakt wzroku).

Na filmie widzimy, jak kobieta zachowując zasady bezpieczeństwa przechodzi przez jezdnię, rozglądając się na boki. Niestety, widzimy także że kierująca samochodem nie zachowała odpowiedniej ostrożności w pobliżu przejścia i potrąciła pieszą. To przerażające, ale prawdziwe zdarzenie. Cudem piesza nie odniosła obrażeń.

Bądźmy odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego. Zwolnijmy, bądźmy uważni i okazujmy sobie nawzajem szacunek na drodze.