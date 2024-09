Mocne uderzenie w przestępczość narkotykową Data publikacji 02.09.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zabezpieczyli 177 kg marihuany o czarnorynkowej wartości prawie 9 milionów złotych, która przewieziona z terenu Hiszpanii miała trafić na polski rynek. Do tej sprawy zatrzymano pięć osób. Trzy z nich usłyszały zarzuty za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz za wewnątrzwspólnotowy przywóz znacznej ilości narkotyków. Trzej podejrzani decyzją sądu zostali aresztowani na trzy miesiące.

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie prowadząc kilkumiesięczne działania ustalili, że w jednej z miejscowości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ma dojść do przeładunku znacznej ilość marihuany, która została przewieziona z terenu Hiszpanii. Narkotyki te miały być rozprowadzone na polskim rynku. Podczas weryfikacji zdobytych w tej sprawie informacji policjanci ustalili, że osoby zamieszane w ten przestępczy proceder mogą posiadać przedmioty przypominające broń, dlatego do działań zaplanowano policyjnych kontrterrorytsów z Gdańska oraz Bydgoszczy.



W piątek rano funkcjonariusze weszli na teren wytypowanej posesji. Tam zabezpieczyli 177 kilogramów marihuany zapakowanej w próżniowo w worki. Narkotyki te były schowane w skrzyniach pod marchwią, a ich czarnorynkowa wartość to prawie 9 milionów złotych. Zabezpieczone środki odurzające przekazano do szczegółowych badań. Do tej sprawy zatrzymano czterech mężczyzn oraz kobietę. Czynności prowadzono pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Szubinie oraz z udziałem i przy wsparciu policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Gdańsku i funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.



Zatrzymane osoby wraz z zabezpieczonym materiałem dowodowym zostały doprowadzone do prokuratury. Tam trzech mężczyzn w wieku 31, 42 i 47 lat usłyszało zarzuty za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz za wewnątrzwspólnotowy przywóz znacznie ilości narkotyków. Wobec tej trójki podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Sprawa jest rozwojowa. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.



Za wewnątrzwspólnotowy przywóz znacznej ilości narkotyków grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 8 lat więzienia.