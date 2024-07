Event policyjny – spotkanie z policjantami przy Neptunie z okazji Święta Policji.

Tegoroczne, Wojewódzkie Obchody Święta Policji organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku składają się z dwóch części. Pomorscy policjanci rozpoczęli świętowanie od eventu i spotkania z mieszkańcami i turystami na ulicy Długiej w Gdańsku. 26 lipca natomiast odbędzie się uroczystość Wojewódzkich Obchodów Święta Policji przy MIIWŚ.

Dzisiejsze spotkanie było doskonałą okazją do promowania bezpieczeństwa ponieważ podczas trwających wakacji, a także idealną okazją do rozmów z policjantami, zapoznania z ich wyposażeniem i zadaniami a także do złożenia aplikacji o przyjęcie do służby w pomorskiej Policji.

Obecni byli policjanci gdańskiej komendy wojewódzkiej z wydziałów ruchu drogowego, prewencji, laboratorium kryminalistycznego, doboru i szkolenia a także policyjni kontrterroryści. W pikniku wzięli również udział policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku i Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Ulicą Długą przechadzały się równiez policyjne maskotki - słonik Popo, oraz policyjna foczka. A także przewodnicy ze swoimi psami służbowymi.

Nasz event cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno mieszakańców jak i turystów.

Piątkowe obchody poprzedzone zostaną mszą świętą w intencji Policji w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku, po której policjanci o godzinie 11.00 rozpocznie się uroczystość podczas, której wręczone zostaną odznaczenia państwowe i resortowe oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe.

Oprawę muzyczną obchodów zapewni Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Zaprezentują się także poczty sztandarowe - KWP w Gdańsku wraz z kompanią honorową oraz poczty sztandarowe komend miejskich i powiatowych Policji naszego województwa.

Po zakończonej ceremonii, rozpocznie się piknik policyjny przygotowany przez pomorskich funkcjonariuszy m.in. ruchu drogowego, prewencji, doboru i szkolenia, laboratorium kryminalistycznego czy pododdziału kontrterrorystycznego Policji.

Zdjęcia: mł. asp. Piotr Pawłowski

Film: asp. Łukasz Kirkuć