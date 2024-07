Zlikwidowane 2 linie produkcyjne, 2 osoby w areszcie i zabezpieczone substancje o czarnorynkowej wartości ponad 6 milionów złotych to bilans realizacji policjantów gdańskiej komendy wojewódzkiej Data publikacji 24.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku weszli na teren dwóch posesji w powiecie kartuskim i zlikwidowali mieszczące się w budynkach przemysłowych linie produkcyjne służące do wytwarzania narkotyków. Na terenie tych nielegalnych laboratoriów policjanci zabezpieczyli blisko 200 kg substancji, w tym 104 kg gotowego narkotyku i 93 kg substancji 3CMC w trakcie procesu chemicznego krystalizacji. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków sięga 6 milionów złotych. Policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych, którzy decyzją sądu trafili do tymczasowego aresztu. Kara jaka grozi podejrzanym to nawet 20 lat pozbawienia wolności.

6 milionów złotych, blisko 200 kg zabezpieczonych substancji, zlikwidowane 2 linie produkcyjne i 2 osoby w areszcie to bilans realizacji policjantów gdańskiej komendy wojewódzkiej.



17 lipca policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej w wyniku realizacji na terenie powiatu kartuskiego zlikwidowali dwa miejsca produkcji narkotyków syntetycznych, zabezpieczyli ponad 197 kg substancji, w tym blisko 104 kg gotowego narkotyku 3CMC i 93 kg substancji 3CMC w trakcie procesu chemicznego krystalizacji. Wartość zabezpieczonej substancji psychotropowej na czarnym rynku to ponad 6 milionów złotych. Policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych, którym prokurator postawił zarzut z art. 53 ust.1 i 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 23 letni mieszkaniec Rumi i 21 letni mieszkaniec Gdyni decyzją sądu trafili na 3 miesiące do aresztu.



Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku ustalili, że w dwóch budynkach przemysłowych w powiecie kartuskim mogą być wytwarzane znaczne ilości narkotyków.

W pobliżu jednego z miejsc, które policjanci objęli obserwacją zatrzymany został pierwszy z podejrzanych, 23 latek. Krótko po nim, na podstawie informacji jakie mieli funkcjonariusze, zatrzymany został również drugi mężczyzna, 21 latek, który zmierzał w kierunku kolejnego nielegalnego laboratorium, a w jego pojeździe policjanci ujawnili klucze do obu miejsc, w których działały linie produkcyjne i wytwarzane były narkotyki.

W czynnościach realizowanych przez policjantów w budynkach przemysłowych na terenie dwóch posesji, brali udział również strażacy Specjalistycznego Zespołu Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej, a także biegły z zakresu chemii.



W wyniku przeszukania budynków policjanci ujawnili kompletną linię produkcyjną służącą do wytwarzania analogów katynonów składająca się z reaktora o pojemności 1000 litrów z mieszadłem elektrycznym, a także stanowiska do procesu krystalizacji, nagrzewnice, filtry węglowe, sterowniki, termometry, wentylatory oraz baniaki z chemią służącą do produkcji narkotyków i 13 regałów, na których blisko 150 kuwet z zawartością produktu w postaci 3 CMC.



19 lipca na wniosek Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, dwaj podejrzani doprowadzeni zostali do sądu, który zastosował wobec mężczyzn tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Zgodnie z art. 53 ust.2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

(Tekst: podkom. Anna Banaszewska-Jaszczyk Zespół Prasowy KWP Gdańsk, zdjęcia: materiały policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP Gdańsk).