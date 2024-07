Policyjni wodniacy w trosce o bezpieczeństwo nad wodą Data publikacji 12.07.2024 Powrót Drukuj Do ich zadań należy między innymi dbanie o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą, ale nie tylko. To też ratowanie osób tonących, zaginionych pod powierzchnią wody, troska o środowisko, niedopuszczanie do łamania przepisów na wodzie, czy współdziałanie z innymi służbami podczas akcji ratunkowych w przypadku wystąpienia katastrof i klęsk żywiołowych. To właśnie funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku.

Można by pomyśleć, że praca policjanta wodnego nie różni się zbytnio od służby pełnionej lądzie. W praktyce natomiast jest zupełnie inaczej. Policyjni wodniacy pełnią służbę w skrajnie trudnych warunkach w systemie trzyzmianowym na 12 godzinnych zmianach 24 godziny na dobę. Mogłoby się wydawać, że jest to praca lekka i przyjemna, bo przecież świeci słońce, a my spędzamy nasz czas na wodzie w pięknych okolicznościach przyrody. Z drugiej strony są też służby nocne, podczas burzy, sztormu oraz w czasie zimy, gdzie temperatury schodzą poniżej zera stopni Celsjusza.

Do zadań policjantów należy nie tylko dbanie o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą , ale także ratowanie osób tonących lub zaginionych pod powierzchnią wody, niedopuszczanie do łamania przepisów na wodzie, czy współdziałanie z innymi służbami podczas akcji ratunkowych. Wodniacy zatem cały czas narażają swoje życie i zdrowie po to, aby zapewnić bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. W sezonie letnim ubiegłego roku policjanci wodni podjęli 638 interwencji. Z uwagi na rodzaj zbiornika wodnego najwięcej zdarzeń i wykroczeń ma miejsce na wodach Zatoki Gdańskiej oraz obszarze portów w Gdańsku i Gdyni.

W komisariacie wodnym służbę pełni 24 funkcjonariuszy. Do floty należy 6 łodzi wyprodukowanych przez firmę Sportis o mocy od 200 do 900 koni mechanicznych. Jednak o bezpieczeństwo osób spędzających swój czas nad wodą dbają nie tylko funkcjonariusze z komisariatu wodnego. To także 40 policjantów i 13 jednostek pływających pracujących w 10 ogniwach wodnych na terenie całego województwa pomorskiego w trosce o bezpieczeństwo nad wodą.

Policyjni wodniacy ściśle współpracują też z innymi służbami takimi jak Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, SAR, Straż Pożarna i Straż Leśna. Po to, aby te działania były jak najbardziej skuteczne odbywają się cykliczne szkolenia, podczas który wyspecjalizowani instruktorzy i eksperci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, a to wszystko dla jak najbardziej profesjonalnego działania w sytuacji kryzysowej. Ostatnio takie szkolenie odbyło się w Krynicy Morskiej.

Patrolując akweny województwa pomorskiego wodniacy zwracają również uwagę na przekroczenia prędkości jednostek pływających, badają trzeźwość sterników, sprawdzają obowiązkowy sprzęt, w który każdy użytkownik wody powinien być wyposażony. Funkcjonariusze dyscyplinują amatorów kąpieli, bo woda oprócz dostarczania nam rozrywki i odpoczynku jest potężnym żywiołem, którego nie wolno lekceważyć. W związku z tym policjanci prowadzą akcje profilaktyczne pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, podczas których informują o zagrożeniach związanych z wypoczynkiem nad wodą.

Niemałym problemem na wodzie jest również jej zaśmiecanie. Dlatego też policjanci zwracają uwagę na pływających łodziami, kajakami czy rowerami wodnymi, aby mieli przy sobie worki na odpady i nie wyrzucali do wody opakowań po jedzeniu oraz piciu, niedopałków papierosów i innych śmieci.

Kontrole prowadzone przez policyjnych motorowodniaków i ich zaangażowanie w codzienną służbę niejednokrotnie pozwoliły na uratowanie ludzkiego życia i zdrowia, a dbanie i troska o ich odpowiednie wyszkolenie to bezpieczeństwo nas wszystkich, korzystających z uroków wody podczas letniego wypoczynku.

Zdjęcia: sierż. szt. Piotr Pawłowski

Film: mł. asp. Łukasz Kirkuć