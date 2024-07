Policjanci pomogli szybko i bezpiecznie dotrzeć do szpitala kobiecie, która urodziła w aucie dziecko Data publikacji 11.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z tczewskiej drogówki wczoraj przeprowadzili wyjątkową akcję pilotażu. Dzięki ich błyskawicznej reakcji kobieta ze swoim nowo narodzonym dzieckiem bezpiecznie trafiła pod opiekę specjalistów.

Wczoraj około 15:30 podczas patrolu na jednej ze wsi, policjanci z ruchu drogowego tczewskiej jednostki Policji zauważyli mężczyznę stojącego przy samochodzie, który machał do nich, szukając pomocy. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali się, by sprawdzić, co się stało. Okazało się, że partnerka mężczyzny urodziła dziecko na tylnym siedzeniu auta. Policjanci bez chwili zastanowienia podjęli decyzję o pilotażu rodziny do szpitala. Po zgłoszeniu sytuacji oficerowi dyżurnemu mundurowi rozpoczęli eskortę. Dzięki ich profesjonalnemu działaniu rodzina szybko dotarła do szpitala, gdzie mama i noworodek znaleźli się pod opieką specjalistów. Tego samego dnia policjanci wrócili do szpitala, by upewnić się, że z kobietą i jej nowo narodzoną córeczką wszystko jest w porządku. Na szczęście, zarówno mama, jak i dziecko czują się bardzo dobrze.

To wydarzenie pokazuje, jak ważna jest szybka i zdecydowana reakcja służb. Policjanci z tczewskiej jednostki po raz kolejny udowodnili, że można na nich liczyć w każdej sytuacji.