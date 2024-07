Podsumowanie policyjnego zabezpieczenia festiwalu Opener 2024 - było bezpiecznie! Data publikacji 08.07.2024 Powrót Drukuj Bezpieczeństwo to dla policjantów zawsze priorytet. Podczas tegorocznego festiwalu nie doszło do żadnych poważnych incydentów. Ta impreza, podobnie jak poprzednie edycje, cieszyła się zainteresowaniem fanów muzyki z całej Polski i nie tylko. Pomorscy policjanci każdego dnia trwania Open'er Festival 2024 dbali o bezpieczeństwo kilkudziesięciu tysięcy osób. Byli zarówno na trasach dojazdowych do miejsca trwania imprezy, w okolicach dworców, na terenie bezpośrednio przyległym ale i na wodach Zatoki Puckiej. Zabezpieczeniem dowodził insp. Konrad Kobierski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. W czasie 4 dni trwania festiwalu służbę pełniły wzmożone siły policjantów z Gdyni i Pucka, wpieranych przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku oraz funkcjonariuszy z innych pomorskich jednostek Policji. Było bezpiecznie, dziękujemy i do zobaczenia za rok!

Kolejne policyjne zabezpieczenia dużego festiwalu muzycznego za nami. Z informacji przekazanych przez organizatora imprezy wynika, że każdego dnia w festiwalu uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy widzów. Nad ich bezpieczeństwem każdego dnia czuwali policjanci z Gdyni i Pucka wspierani przez mundurowych z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku oraz z innych jednostek naszego województwa. Byli to funkcjonariusze drogówki, którzy dbali m.in. o sprawność i płynność ruchu drogowego, ale również policjanci z wydziałów prewencji i kryminalni. Nad bezpieczeństwem uczestników, mieszkańców i turystów czuwali również policyjni wodniacy, których zadaniem było patrolowanie okolicy od strony zatoki. Zabezpieczeniem dowodził insp. Konrad Kobierski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.



Wzmocnione siły Policji kierowane były przede wszystkim w rejony przyległe do miejsca imprezy oraz na trasy przemieszczania się uczestników. Szczególnym nadzorem policjanci objęli również Dworzec Główny PKP w Gdyni, gdzie codziennie przyjeżdżali uczestnicy imprezy, ale również rejon gdyńskiej plaży, na której sporo osób odpoczywało między koncertami. Do zadań policjantów należało również kontrolowanie przyjeżdzających na festiwal kierujących i ich pojazdów oraz pasażerów pod kątem przewożenia materiałów niebezpiecznych, i których posiadanie jest zabronione.

Podczas jednej z przeprowadzonych pierwszego dnia kontroli policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 3 osoby, które przyjechały na festiwal pojazdem marki Audi i posiadały środki odurzające w postaci skrętów z suszem roślinnym a ponadto przy dwóch z nich policjanci ujawnili jeszcze susz roślinny w woreczkach. Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do jednostki Policji w celu przeprowadzenia czynności.

Podczas kolejnej prowadzonej przez tych samych policjantów kontroli, przy której współpracowali z przewodnikiem psów służbowych z Pomorskiego Urzędu Celno Skarbowego i psami Lolą oraz Edkiem ujawnili w pojedzie ponad 22 gramy środków odurzających i zatrzymali 30 latka, do którego należały. Mężczyzna także został przewieziony do komisariatu Policji w celu sporządzenia dokumentacji.



Policjanci biorący udział w zabezpieczeniu festiwalu w czasie 4 dni trwania Open'er Festival odnotowali 5 zgłoszeń dotyczących oszustwa, 3 dotyczące kradzieży, 1 naruszenie nietykalności cielesnej i 1 osoba prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości a ujęta została przez ochronę festiwalu. Ponadto dotyczące złamania przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przez 2 osoby i 12 naruszeń przepisów z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dziękujemy wszystkim policjantom biorącym udział w tym zabezpieczeniu, a także festiwalowiczom, organizatorom, pracownikom służb porządkowych, oraz informacyjnych, ale również innym służbom mundurowym - było to kolejne święto muzyki, podczas którego nie doszło do żadnych incydentów i było bezpiecznie.

Zdjęcia: podkom. Anna Banaszewska-Jaszczyk

Film: sierż. szt. Piotr Pawłowski