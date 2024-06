Powierzenie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji Data publikacji 03.06.2024 Powrót Drukuj Dzisiaj w auli komendy wojewódzkiej przy ul. Biskupiej odbyła się uroczystość powierzenia obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku mł.insp. Alinie Majchrzak, dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku. Pani Komendant będzie odpowiedzialna za pion logistyczny.

Mł.insp. Alina Majchrzak służbę w Policji pełni od 21 sierpnia 1995 roku. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obowiązki na stanowiskach kierowniczych rozpoczęła od lutego 2020 r. jako pełniąca obowiązki Naczelnika Wydziału do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Szkoły Policji w Słupsku. Od sierpnia 2020 r. została Naczelnikiem tego wydziału. Następnie od lutego 2021 r. powierzono jej pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, na które to stanowisko została powołana 24.07.2021 r. i piastowała je do końca maja br.

Odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”.

W uroczystości udział wzięła kadra kierownicza garnizonu pomorskiego - komendanci miejscy i powiatowi oraz naczelnicy wydziałów komendy wojewódzkiej, a także przedstawiciele związków zawodowych policyjnych i cywilnych Policji.

zdjęcia- sierż. sztab. Piotr Pawłowski

film- mł. asp. Łukasz Kirkuć