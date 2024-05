Podsumowanie zabezpieczenia Derbów Trójmiasta- 130 interwencji, 3 osoby zatrzymane, wśród nich mężczyzna, który oślepiał wiązką lasera załogę policyjnego śmigłowca Data publikacji 20.05.2024 Powrót Drukuj Policjanci skutecznie zadbali o bezpieczeństwo podczas odbywającego się w niedzielę meczu pomiędzy drużynami Lechia Gdańsk i Arka Gdynia. Policyjny śmigłowiec monitorował drogi dojazdowe oraz teren całego miasta. Pomorscy funkcjonariusze wspierani przez kolegów z Bydgoszczy, Szczecina, Olsztyna, Płocka i Poznania dołożyli wszelkich starań, aby jego zabezpieczenie było na najwyższym poziomie. Podjęto blisko 130 interwencji w związku ze spożywaniem alkoholu, zakłóceniem porządku, wulgarnym zachowaniem. Policjanci zatrzymali 3 osoby, które odpowiedzą m.in. za znieważenie funkcjonariuszy, posiadanie narkotyków. Jeden z zatrzymanych odpowie z kolei za to, że oślepiał wiązką lasera załogę policyjnego śmigłowca, która wykonywała nad Gdynią przelot w ramach operacji policyjnej.

Tak znacząca operacja policyjna, jak zabezpieczenie derbów piłkarskich pomiędzy najbardziej utytułowanymi klubami w Trójmieście, nie była przedsięwzięciem przygotowywanym z dnia na dzień. Do tego zabezpieczenia pomorska policja przygotowywała się od dłuższego czasu. Odbyło się wiele spotkań z przedstawicielami obu klubów, w tym także z przedstawicielami służb porządkowych organizatora, które w obiekcie dbały o bezpieczeństwo oraz z przedstawicielami Urzędu Miasta Gdańska i Gdyni. Wspólnie wypracowano warianty działania podczas zabezpieczenia.

Niedzielny mecz pomiędzy drużynami Lechia Gdańsk i Arka Gdynia, ze względu na antagonistyczne nastawienie kibiców, został zakwalifikowany jako spotkanie podwyższonego ryzyka. Zabezpieczenie tej masowej imprezy sportowej realizowane przez pomorskich policjantów, wspomagali również funkcjonariusze z innych miast m.in. wchodzący w skład służby prewencyjnej, kryminalnej i dochodzeniowo-śledczej. Do Gdańska przyjechali policjanci z Bydgoszczy, Płocka, Poznania, Szczecina oraz Olsztyna.

W ramach tego wydarzenia dla Policji jednym z ważniejszych zadań była prawidłowa organizacja i zabezpieczenie przebiegu imprezy. Nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta i kibiców czuwali funkcjonariusze pionu prewencji oraz kryminalni. Nie zabrakło także policyjnych psów służbowych, bez których takie zabezpieczenie nie mogłoby się odbyć. Policyjny śmigłowiec monitorował drogi dojazdowe oraz teren całego miasta. Ogrom pracy wykonali także policjanci z drogówki, dbający o płynność ruchu w okolicy stadionu. Całość działań była koordynowana przez policjantów z Wydziału Sztab Policji KWP w Gdańsku, odpowiadający za zabezpieczenie imprezy, a dowódcą operacji policyjnej był pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku inspektor Bogusław Ziemba. Dzięki zaangażowaniu wszystkich służb mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie i po zakończonym meczu bez zakłóceń powrócić po sportowych emocjach do domu.

Policjanci profesjonalnie zabezpieczyli to wydarzenie i nie odnotowali żadnych poważnych incydentów, a policyjne siły pozostawały poza stadionem. Funkcjonariusze monitorowali zachowania kibiców nie tylko w trakcie meczu, ale szczególnie przed i po jego zakończeniu.

Niestety na stadionie podczas trwania meczu, kibice obu drużyn odpalili race świetlne, których użycie w trakcie trwania imprezy masowej jest zabronione. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a teraz zgodnie z przepisami, funkcjonariusze analizują zabezpieczony materiał dowodowy w celu identyfikacji osób naruszających prawo.



W trakcie zabezpieczenia policjanci wylegitymowali 127 osób. Blisko 100 osób, które lekceważyły obowiązujące przepisy, ukarano mandatami karnymi, m.in. za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym i zaśmiecanie, a wobec ośmiu osób policjanci skierują do sądu wnioski o ukaranie za popełnione wykroczenia.

Podczas zabezpieczenia policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy odpowiedzą m.in. za znieważenie funkcjonariuszy, posiadanie narkotyków. Jeden z zatrzymanych odpowie z kolei za to, że oślepiał wiązką lasera załogę policyjnego śmigłowca, która wykonywała nad Gdynią przelot w ramach operacji policyjnej. Do zdarzenia doszło około godziny pierwszej w nocy, piloci natychmiast przekazali informację o tym zdarzeniu dowódcy i wskazali lokalizację, z której wypuszczana była wiązka lasera. We wskazany rejon błyskawicznie skierowano kryminalnych z Gdyni, którzy namierzyli i zatrzymali podejrzewanego mężczyznę. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli latarkę i łuk bloczkowy wraz z laserem. 50-letni mieszkaniec Gdyni był pijany, miał promil alkoholu w organizmie. Został doprowadzony do Pomieszczenia Dla Osób Zatrzymany niewykluczone, że usłyszy zarzuty. Za to przestępstwo zgodnie z Ustawą Prawo Lotnicze grozi do roku pozbawienia wolności.