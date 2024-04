Policjanci z SPKP w Gdańsku wzięli udział w Wojewódzkich ćwiczeniach ratowniczych „STAROGARD 2024”

Pożar traw, niezidentyfikowany wybuch, laboratorium narkotykowe, katastrofa budowlana, upadek z wysokości, dekontaminacja to tylko niektóre z elementów epizodów Wojewódzkich ćwiczeń ratowniczych „STAROGARD 2024”, do udziału w których Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej zaprosiła policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku oraz Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim. Ćwiczenia ratownicze odbyły się 24 kwietnia na terenie Kociewskiego Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim a ich głównym założeniem i celem było sprawdzenie przygotowania sił i środków do zwalczania zdarzeń o dużych rozmiarach i obejmujących różne dziedziny ratownictwa. Była to kolejna okazja do doskonalenia współpracy między służbami oraz wymiany doświadczeń.