Wyskoczył przez okno prosto w ręce policjantów. Zatrzymany przez kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku ukrywał blisko 30 kg narkotyków Data publikacji 15.04.2024 Powrót Drukuj Tymczasowy 3-miesięczny areszt dla 37-latka za posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Mężczyzna próbował uciec przez okno swojego mieszkania, gdzie na zewnątrz w ogrodzie czekali już na niego policjanci. Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 26 kg narkotyków, sporą ilość pieniędzy w różnej walucie i komputery - „koparki” do wydobywania kryptowalut, nielegalnie podłączone do instalacji energetycznej.

Policjanci z Wydziałów Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, pracując nad kolejną sprawą, dotarli do informacji, że jeden z mężczyzn może posiadać większe ilości zabronionych substancji. W przeszłości miał on już związek z przestępstwami narkotykowymi dlatego mundurowi, aby zweryfikować swoje ustalenia, pojechali na gdańską Orunię do wcześniej wytypowanego mieszkania, w którym miał przebywać 37-latek. Na miejscu podczas próby wejścia do mieszkania, zaskoczony mężczyzna nie chciał otworzyć policjantom drzwi. Z reklamówką wypełnioną narkotykami, próbował uciec, wyskakując przez okno do ogródka, ale tam czekali już na niego policjanci, którzy go obezwładnili i zatrzymali. W przeszukaniu piwnicy i mieszkania należących do zatrzymanego uczestniczył przewodnik z psem tropiącym wyspecjalizowanym do wyszukiwania zabronionych środków.

W rezultacie mundurowi zabezpieczyli ponag 26 kilogramów kokainy, amfetaminy, marihuany i heroiny próżniowo zapakowanych w foliowe worki, które zostały przekazane do szczegółowych badań laboratoryjnych. Podczas przeszukania policjanci znaleźli u mężczyzny znaczną ilość gotówki między innymi w dolarach, złotówkach, koronach czeskich, norweskich i szwedzkich na sumę 66 tysięcy złotych. Dodatkowo zatrzymany złamał zabezpieczenia licznika energii i nielegalnie pobierał prąd do zasilania tak zwanych „koparek” służących do wydobywania kryptowalut. Komputery te zostały również zabezpieczone do szczegółowej analizy.

Efekt pracy gdańskich policjantów z komendy wojewódzkiej Policji to postawione w prokuraturze okręgowej zarzuty posiadania i wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Sąd Rejonowy w Gdańsku na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za posiadanie znacznych ilości narkotyków ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje od roku do 10 pozbawienia wolności.

Za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.