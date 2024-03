Policjant z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku od 20 lat pomaga dzieciom

Policjanci pomaganie mają we krwi. Asp. sztab. Adam Freda to funkcjonariusz, który jest idealnym przykładem ukazującym długoterminową i bezinteresowną pomoc. Policjant od dwóch dekad organizuje niespodzianki dla dzieci przebywających w okresie świątecznym na szpitalnych oddziałach. Dziś paczki, pełne tego co dzieci lubią najbardziej, trafiły do maluchów przebywających w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku oraz Domu Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie.