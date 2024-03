Z kryminalnym o jego służbie w 9 odcinku policyjnego podcastu Data publikacji 22.03.2024 Powrót Drukuj Wielu osobom służba policjantów z wydziału kryminalnego kojarzy się z tą przedstawianą w filmach czy serialach. Rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Żmudne rozpracowywanie podejrzanych i nietypowe godziny pracy to tylko część wyzwań, z jakimi mierzą się kryminalni. Jest to zawód, w którym bardzo ważne są umiejętności komunikacji, ponieważ duża część pracy polega na rozmowie z ludźmi, potencjalnymi świadkami, podejrzanymi czy zwykłymi obywatelami. Do każdego człowieka trzeba podejść indywidualnie a policjant kryminalny powinien posiadać predyspozycje, które pomogą mu w jego skuteczności.

W 9. odcinku podcastu Rozmowy z blondynką …ale o Policji, rozmowa z Adamem, funkcjonariuszem Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, o zawodzie pełnym wyzwań, ale dającym również wiele satysfakcji. Bo to do zadań tych policjantów należy rozwiązywanie najbardziej skomplikowanych i niekiedy tragicznych spraw. Praca w tym wydziale wymaga wielu predyspozycji i umiejętności. Bardzo ważna jest dokładność w zbieraniu oraz analizowaniu dowodów, śladów i informacji, ale również logiczne myślenie, dedukcja, umiejętność wnioskowania i rozwiązywania tajemniczych zagadek i problemów. Służba w wydziale kryminalnym to również wykazywanie się ponadprzeciętną cierpliwością, nie poddawanie się trudnościom i nieustanne szukanie nowych tropów. W ich pracy nieodłączna jest także rozmowa z ludźmi, takimi jak świadkowie, podejrzani, ofiary, eksperci, czy przedstawicieli różnych instytucji, oraz psychologiczne podejście, które pomaga w rozpoznawaniu emocji, motywów i zachowań ludzi. Odporność na stres, wytrzymałość psychiczna, radzenie sobie z presją, niepewnością i ryzykiem, z tym muszą radzić sobie każdego dnia.

Rozmowy z blondynką …ale o Policji to audycja, której gośćmi do tej pory byli policjanci różnych wydziałów, zajmujący się doborem do służby w Policji, poszukiwaniem i identyfikacją osób, plamami krwawymi na miejscach zdarzeń, bezpieczeństwem w ruchu drogowym, działaniami antyterrorystycznymi, profilaktyką społeczną, ochroną praw człowieka, czy rozwiązywaniem spraw sprzed wielu lat. Tym razem podcast z funkcjonariuszem wydziału kryminalnego – Adamem, którego personalia chronimy, z uwagi na wykonywane przez niego na co dzień czynności. Ujawnienie jego bliższych danych może narazić go na niebezpieczeństwo lub utrudnić mu wykonywanie obowiązków służbowych.

Jacy są policjanci wydziałów kryminalnych, z czym muszą się mierzyć, co jest dla nich najtrudniejsze, jak odreagowują stres i czy potrafią oddzielić służbę od życia rodzinnego? Ze szczegółami oraz charakterystyką pracy „kryminalnego” w rozmowie z funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Podcast dostępny na stronie internetowej www.pomorska.policja.gov.pl oraz na platformie Spotify. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Miłego odsłuchu!