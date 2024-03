Policjanci na polecenie sądu, zatrzymali i doprowadzili do aresztu 56-latka skazanego za przestępstwo seksualne. Data publikacji 20.03.2024 Powrót Drukuj Dzięki pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wczoraj rano doszło do zatrzymania 56-letniego mężczyzny oskarżonego o przestępstwa seksualne. Sąd Rejonowy w Kościerzynie skazał mieszkańca powiatu kościerskiego na karę 1,5 roku pozbawienia wolności za molestowanie seksualne nastoletniej kobiety oraz naruszenie nietykalności cielesnej kolejnej. Mężczyzna nie stawił się w orzeczonym terminie do zakładu karnego. Sąd w związku z uchylaniem się od kary wydał nakaz jego zatrzymania i doprowadzenia do aresztu śledczego.

Wczoraj rano policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zrealizowali wystawiony przez sąd, nakaz zatrzymania i doprowadzenia do aresztu śledczego 56- letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu kościerskiego skazanego za przestępstwo seksualne. Mimo orzeczonego przez sąd wyroku, mężczyzna dobrowolnie nie stawił się do aresztu, aby odbyć w nim karę pozbawienia wolności.

Zatrzymany w 2018 roku mężczyzna, dzięki zabezpieczonym przez policjantów dowodom m.in. zapisom z kamer monitoringu, ustaleniom, przesłuchaniom świadków, pracy biegłych sądowych z zakresu psychologii i genetyki, usłyszał zarzuty i został wówczas tymczasowo aresztowany. W wyniku postępowania przed sądem mężczyzna na podstawie zgromadzonych przez policjantów i prokuraturę dowodów, w czerwcu 2023 roku został skazany za seksualne wykorzystywanie nastolatki i naruszenie nietykalności cielesnej kolejnej.

Jeszcze zanim doszło do skazania mężczyzny na karę 1,5 roku pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa, policjanci przypuszczali, że pokrzywdzonych kobiet może być więcej. Ich przypuszczenia potwierdził m.in. reportaż w tej sprawie zrealizowany przez Magdalenę Gwóźdź i wyemitowany w programie Superwizjer w TVN. Materiał zawierał m.in. relacje kobiet, które wskazywały, że one również padły ofiarami 56-letniego mężczyzny, ale nigdy nie złożyły zawiadomienia o przestępstwie. Policjanci dzięki swojej pracy operacyjnej ustalili tożsamość pokrzywdzonych i dotarli do nich. Policjanci nadal weryfikują swoje ustalenia i pracują nad zdobywaniem dowodów w tej sprawie.

Policjanci apelują do wszystkich pokrzywdzonych działaniem mężczyzny kobiet, aby zgłaszały się do policjantów. Osoby, które doświadczyły molestowania seksualnego, są proszone o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy ul. Okopowej 15. Informacje można przesyłać również za pomocą poczty elektronicznej na dedykowany do tej sprawy adres e-mail pokrzywdzone@gd.policja.gov.pl lub zadzwonić na numer telefonu 691 420 551. Policjanci zapewniają anonimowość oraz to, że każda informacja zostanie przez nich sprawdzona.

Należy pamiętać, że zgłoszenie tego rodzaju przestępstwa jest nie tylko krokiem w stronę zapewnienia sprawiedliwości dla ofiary, ale również ważnym elementem w budowaniu bezpieczeństwa osobistego.