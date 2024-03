BRAWURA I PRĘDKOŚCI PRZEKRACZAJĄCE PONAD 200 KM/H. NOWODWORSCY POLICJANCI ELIMINUJĄ NIEBEZPIECZNE ZACHOWANIA NA DRODZE. Data publikacji 15.03.2024 Powrót Drukuj Wczoraj policjanci z nowodworskiej drogówki na drodze S-7 zatrzymali czterech kierowców, którzy znacznie przekroczyli dopuszczalną prędkość. Rekordzista jechał 213 km/h na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h, a pozostali kierujący niewiele mu ustępowali. Policjanci przypominają, że niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego niesie za sobą poważne konsekwencje. W tych przypadkach na szczęście skończyło się to tylko mandatami nawet w wysokości 4000 złotych i 15 punktami karnymi.

Wczoraj funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim patrolowali drogę S-7 nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w wideorejestrator. W trakcie nadzoru nad nowodworskim odcinkiem drogi, policjanci zatrzymali do kontroli kilka pojazdów, które przemieszczały się znacznie powyżej dopuszczalnej prędkośći.

Rekordzistą okazał się kierowca, który na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h poruszał się swoim samochodem ponad 200 km/h. Największą prędkość osiągnął 41-letni kierowca audi, bo aż 213 km/h. Na nieodpowiedzialnego mężczyznę policjanci nałożyli mandat w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktów karnych. Kolejny kierujący skodą 46-latek, niewiele mu ustępując, rozpędził swój pojazd do 199 km/h. W tym przypadku policjanci za przekroczoną prędkość nałożyli na kierującego mandat w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktów karnych. Kolejny kierujący skodą 31-latek poruszał się z prędkością 182 km/h. W tym przypadku kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 4000 złotych oraz 14 punktami karnymi. Okazało się, że w okresie kilku miesięcy jest to kolejne tak duże przekroczenie prędkości przez kierującego. Mężczyzna teraz straci uprawnienia do kierowania pojazdami za przekroczenie limitu punktów karnych. Czwarty z kierujących 45-latek kierował pojazdem bmw i jechał z prędkością 171 km/h. Za przekroczoną prędkość został ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych oraz 11 punktami karnymi.

Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o rozważną i odpowiedzialną jazdę oraz o stosowanie się do ograniczeń prędkości. Jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków w ruchu.