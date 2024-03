Podziękowanie dla 6-letniej Marcelinki za jej odwagę i dojrzałość. Dziewczynka uratowała zdrowie a być może i życie swojej mamie. Jesteś naszą superbohaterką.

Marcelina to sześcioletnia dziewczynka, która uratowała zdrowie, a może nawet i życie swojej mamie. Co się stało? Kiedy 34-letnia kobieta upadła na ziemię, tracąc przytomność, jej córka nie spanikowała. Zachowała zimną krew. O zaistniałej sytuacji powiadomiła sąsiadkę, która wezwała pomoc. Wszystko na szczęście zakończyło się dobrze. Dzieckiem zaopiekowali się policjanci do czasu, aż jej mama odzyskała przytomność. Kobieta, będąc w szpitalu i pod opieką lekarzy, wskazała, kto ma do czasu jej powrotu, zająć się jej córką. Mundurowi przekazali sześciolatkę pod opiekę osoby wskazanej przez mamę.



Marcelina zachowała zimną krew i postarała się o pomoc dla swojej mamy. Za tą postawę godną naśladowania podziękował dziś 6-letniej Marcelinie i jej mamie Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Dariusz Walichnowski. 6-latka i jej mama przyjęła zaproszenie i dziś policyjnym radiowozem wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Pruszczu Gdańskim insp. Markiem Laskowskim przyjechały do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W jednostce czekał już na dziewczynkę Słonik POPO, policyjna maskotka pomorskich policjantów, który wprowadził dziewczynkę do auli, a tam przywitał ją szef pomorskich policjantów.



Komendant wojewódzki podziękował Marcelinie za to, że wykazała się wielką odwagę i dojrzałością. Powiedział, że jej postawa jest godna naśladowania nie tylko przez dzieci, ale i dorosłych. Mamie pogratulował małej superbohaterki i podziękował za to, że dzięki niej dziewczynka wiedziała, jak ma się zachować i gdzie szukać pomocy. Marcelinka oprócz gratulacji otrzymała od policjantów upominek…a potem były już tylko wywiady i rozpakowywanie prezentów.

Marcelinko, życzymy Ci, byś nigdy nie przestawała marzyć o wielkich rzeczach, zawsze miej odwagę do ich realizacji i nie zapominała o tym, że jesteś wyjątkowa.

link do filmu ze spotkania: https://youtube.com/shorts/eBHAKSwtu1Y?si=8d2vSMostzN1gjzr