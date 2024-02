Pomorscy policjanci podsumowali miniony rok. Blisko 1400 przestępstw mniej, wzrost wykrywalności i skuteczności w najbardziej uciążliwych społecznie kategoriach przestępstw Data publikacji 13.02.2024 Powrót Drukuj Dziś w sali konferencyjno-szkoleniowej Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej garnizonu pomorskiego pod przewodnictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Dariusza Walichnowskiego. Zaprezentowane zostały wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy w ubiegłym roku, wskazane zostały również główne cele i założenia do realizacji w roku 2024.

Dziś w sali konferencyjno-szkoleniowej Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku odbyła się odprawa służbowa pomorskich policjantów podsumowująca ich pracę w 2023 roku. Odprawie przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Dariusz Walichnowski. W odprawie uczestniczył Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Leszek Bonna, Prokurator Okręgowy w Gdańsku, Monika Ryszkiewicz- Jakubowska. Gościliśmy także kierownictwo współpracujących służb mundurowych: Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacka Niewęgłowskiego, Zastępcę Komendanta Straży Ochrony Kolei w Gdańsku Bartłomieja Drobotowicza oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku Łukasza Baranowskiego.

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Dariusz Walichnowski oraz jego zastępcy, inspektor Bogusław Ziemba oraz inspektor Konrad Kobierski zaprezentowali wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy w ubiegłym roku, wskazali również główne cele i założenia do realizacji w roku 2024.

Komendant wojewódzki podziękował pomorskim policjantom i pracownikom Policji za zaangażowanie w pracę i dotychczasowe wyniki w służbie na rzecz społeczeństwa. Listy gratulacyjne oraz rozkazy nagrodowe za ponadprzeciętne zaangażowanie w służbę i wyniki osiągnięte w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego otrzymało 29 funkcjonariuszy.

Odprawa roczna była również wspaniałą okazją do podziękowań przedstawicielom instytucji, które w minionym roku w sposób szczególny wspierały działania pomorskiej Policji. Pamiątkowe grawertony otrzymali pan Łukasz Baranowski - Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Gdańsku – za działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie woj. Pomorskiego, pan Jerzy Boguszewicz - Komendant Straży Ochrony Kolei w Gdańsku – za działania podejmowane na terenach i infrastrukturze kolejowej województwa pomorskiego oraz pani Anna Libiszewska - Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku – za wsparcie okazane w pracy niosącej pomoc małoletnim.

Podczas tych 12 miesięcy doszło do 54 071 przestępstw, to o 1397 mniej niż w 2022 roku. Statystyki to nie tylko liczby, a konkretne zdarzenia, setki godzin pracy policjantów pełnionej całą dobę.

W minionym roku każdej doby na ulicach naszego województwa pełniło służbę średnio 1400 policjantów służby patrolowo-interwencyjnej, dzielnicowej i wywiadowczej oraz 250 policjantów ruchu drogowego. Policjanci tych pionów zatrzymali 6456 sprawców przestępstw na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu, przeprowadzili blisko pół miliona interwencji, wylegitymowali blisko 900 tys. osób i zareagowali na blisko 163 tysiące wykroczeń.

W kategorii wykrywalności przestępczości ogółem odnotowaliśmy ponad 3 % wzrost. W kategorii przestępczości kryminalnej natomiast 6 % wzrost wykrywalności. Co wymaga podkreślenia, w kategorii przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie, wykrywalność wzrosła o 5 %.

Warto podkreślić, że odnotowaliśmy także spadek dynamiki przestępczości w kategorii przestępstw kryminalnych najbardziej uciążliwych dla mieszkańców. Zmalała ilość bójek i pobić, rozbojów, kradzieży i kradzieży z włamaniem i w tej kategorii było o 72 przestępstwa mniej niż w roku poprzedzającym.

Policyjni śledczy w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych zabezpieczyli od podejrzanych mienie o wartości blisko 61 608 333 zł. na poczet przyszłych kar.

Na terenie garnizonu pomorskiego w dalszym ciągu zauważalny jest wysoki poziom w walce z przestępczością narkotykową, odnotowaliśmy 2766 przestępstw stwierdzonych. Pomorscy policjanci w minionym roku zabezpieczyli ponad 700 kilogramów różnych środków odurzających. Z kolei policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w ubiegłym roku w ramach realizacji ośmiu spraw, zabezpieczyli blisko 208 kilogramów środków odurzających, udaremnili 3 przemyty narkotyków do innych krajów oraz zlikwidowali dwa laboratoria narkotykowe.

Warto wspomnieć o tym, że policjanci zajmujący się prewencją i profilaktyką społeczną zorganizowali i przeprowadzili 72 debaty społeczne z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ". Podczas debat poruszano tematykę dotyczącą między innymi bezpieczeństwa seniorów, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz cyberzagrożeń.

Ponadto w 2023 roku policjanci prewencji w ramach kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo” zrealizowali 437 przedsięwzięć m.in. spotkań z młodzieżą, seniorami np. w zakresie bezpieczeństwa osobistego, uzależnień, przestępstw z nienawiści, bezpieczeństwa w miejscu publicznym i w miejscu zamieszkania. Podczas spotkań uświadamiali o zagrożeniach i edukowali jak zapobiec przestępstwu oraz w jaki sposób należy postępować, gdy padnie się jego ofiarą. W spotkaniach wzięło blisko 10,5 tysiąca osób.

Z kolei podczas wakacji w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” policjanci przeprowadzili spotkania z ponad ośmioma tysiącami osób.

Z uwagi na zagrożenie przestępczością najstarszych mieszkańców naszego województwa m.in. oszustw, kradzieży, policjanci przeprowadzili blisko 2 tysiące spotkań z seniorami, podczas których wskazywali im jak dbać o własne bezpieczeństwo, aby nie stać się ofiarą przestępstwa, w spotkaniach uczestniczyło ponad 25,5 tysiąca najstarszych mieszkańców naszego województwa.

Aktywni byli również dzielnicowi, którzy w minionym roku pełnili blisko 70 tys. służb obchodowych i przeprowadzili ponad 19 tys. spotkań z lokalną społecznością.

Codzienna praca policjantów nie byłaby możliwa, gdyby nie ścisła współpraca z mieszkańcami. Z roku na rok coraz więcej osób czuje się również współodpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w miejscu swojego zamieszkania i w momencie, kiedy występuje zagrożenie, reaguje niezwłocznie i stosownie do sytuacji. Odzwierciedla to aktywność mieszkańców związana z nanoszeniem zagrożeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od początku jej funkcjonowania, czyli od lipca 2016 roku mieszkańcy nanieśli na nią 167 652 tys. zagrożeń, a tylko w roku 2023 było ich naniesionych blisko 27 395 tys. Policjanci od początku istnienia mapy potwierdzili blisko 88 tys. zgłoszeń, z czego wyeliminowali 82 051 zagrożeń. Najwięcej naniesionych zagrożeń dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości (52 636), spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem (21 163) oraz nieprawidłowego parkowania (50 327).

Jeżeli chodzi o ruch drogowy mieszkańcy Pomorza mimo wciąż rosnącej na naszych drogach liczby pojazdów, mogą czuć się bezpiecznie. W minionym roku spadła zarówno ilość wypadków drogowych, liczba osób rannych w ich wyniku, jak również liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych.

W 2023 roku doszło do 1560 wypadków drogowych, w wyniku których 1839 osoby zostały ranne, 109 osób zmarło. Policjanci w ciągu minionego roku przeprowadzili blisko 700 tysięcy badań na zawartość alkoholu w organizmie, zatrzymali 3602 nietrzeźwych kierujących. Do największej liczby zdarzeń w 2023 roku doszło w miesiącach letnich. Głównymi przyczynami wypadków były w kolejności: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (21,93% wypadków), niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze (21,73% wypadków), nieudzielenie pierwszeństwa pieszym (15,77% wypadków). Warto podkreślić, ze wyraźny trend poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym widoczny jest już od kilku lat. Porównując obecny poziom bezpieczeństwa do roku 2019, spadek liczby wypadków i ofiar jest znaczący. Zaledwie cztery lata temu na pomorskich drogach w ciągu roku doszło do 2308 wypadków, w wyniku których 2793 osoby zostały ranne, a 161 zginęło. W ostatnim roku spadek w tym zakresie to odpowiednio 748 mniej wypadków, 954 mniej osób rannych i 52 mniej ofiar śmiertelnych.

W obszarze bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, rok 2023 przyniósł spadek liczby ofiar śmiertelnych wśród pieszych, pomimo wzrostu wypadków z ich udziałem. W garnizonie pomorskim w minionym roku policjanci ruchu drogowego pracowali na miejscu 363 wypadków (o 26 więcej niż w 2022 roku), w wyniku których rannych zostało 354 pieszych (o 32 więcej niż w roku 2022), a śmierć poniosło 18 pieszych, o 6 osób mniej niż w roku 2022.

W minionym roku policjanci uczestniczyli w zabezpieczeniu 476 imprez masowych. Były to imprezy sportowe, ale również artystyczno-rozrywkowe. Ponadto zabezpieczyli 52 mecze piłki nożnej i dbali o bezpieczeństwo uczestników aż 731 zgromadzeń publicznych, które odbyły się na terenie naszego województwa.

Bardzo ważnym elementem pracy policjantów w minionym roku była kwestia poszukiwań osób zaginionych, których życie i zdrowie było zagrożone. Decyzją komendantów poszczególnych jednostek, na których terenie zaginęły osoby, wszczęto 191 alarmów. Tylko w ubiegłym roku do Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku trafiło łącznie prawie 1200 zgłoszeń zaginięć, w tym ponad 300 policjanci zakwalifikowali jako poziom I, czyli taki który dotyczy bezpośredniego i realnego zagrożenia życia i zdrowia osoby. W takim przypadku niezbędne są natychmiastowe i szeroko zakrojone działania, wykorzystując przy tym wszystkie możliwe siły i środki aby skutecznie ratować zaginioną osobę. Do skutecznego prowadzenia poszukiwań, policjanci wykorzystywali specjalistyczny sprzęt, oraz przeszkolone w tropieniu psy, przeczesywali teren za pomocą dronów oraz kamer termowizyjnych. Liczył się czas oraz precyzja podjętych działań.

Pomorscy policjanci na terenie województwa pomorskiego oraz całego kraju w 2023 roku odnaleźli również 1630 osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości, poszukiwanych listami gończymi.

2023 rok to także uzupełnienie nowoczesnej floty pojazdów w garnizonie pomorskim. Policjanci otrzymali nowe radiowozy z nowym oznakowaniem, a także inne pojazdy osobowe z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi. Flota wzbogacona została o 44 pojazdy. Z kolei policjanci z Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku, którzy pełnią służby na wodzie wzbogacili się o nową łódź kat. R-1 Sportis.

Do służby w garnizonie pomorskim dołączyło także 234 nowych funkcjonariuszy, którzy wsparli głównie swoich starszych służbą kolegów w jednostkach terenowych, w wydziałach prewencji i w ruchu drogowym. W minionym roku do służby aplikowało 869 kandydatów.

Jeżeli przeczytałeś informacje na temat działań policjantów i myślisz poważnie o swojej przyszłości, bo chciałbyś pomagać i chronić innych, kliknij: https://dobor.pomorska.policja.gov.pl/rekrutacja.php, a dowiesz się, jak zostać jednym z pomorskich policjantów.

Fot.: mł. asp. Anna Banaszewska-Jaszczyk.

Film: mł. asp. Łukasz Kirkuć, sierż. sztab. Piotr Pawłowski