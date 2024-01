STOP AGRESJI DROGOWEJ – PODSUMOWANIE 2023 ROKU

Od wielu lat pomorscy policjanci używają specjalnej, dedykowanej skrzynki mailowej stopagresjidrogowej@gd.policja.gov.pl. Każdy kierowca, ale również pieszy ma możliwość przesłania na ten adres zdjęć oraz filmów, na których utrwalone zostały rażące przypadki łamania przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym i agresywnych, niebezpiecznych zachowań kierowców.

Otrzymane materiały policjanci szczegółowo analizują pod kątem pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców wykroczeń i agresywnych zachowań na drodze. Dzięki nim możliwe jest ustalenie właścicieli pojazdów i nałożenie mandatów karnych, a w szczególnych przypadkach rażących naruszeń ruchu drogowego skierowanie wniosku o ukaranie do sądu.

W 2023 roku na skrzynkę mailową stopagresjidrogowej@gd.policja.gov.pl wpłynęły 1702 zgłoszenia wraz z zarejestrowanymi wykroczeniami w ruchu drogowym. Zdjęcie lub film oraz informacja o miejscu popełnienia wykroczenia, datą oraz danymi osoby zgłaszającej, są wystarczające do ukarania kierowcy. Po otrzymaniu trafiają do właściwej miejscowo jednostki Policji.

Każdy kierowca musi zdawać sobie sprawę, że przepisów ruchu drogowego należy przestrzegać nie tylko na widok policyjnego patrolu. Do policjantów najczęściej trafiają sprawy dotyczące nieprawidłowego zachowania wobec pieszych, ryzykownego wyprzedzania, nieustąpienia pierwszeństwa, czy postoju niezgodnego z przepisami. Zdarzają się także zgłoszenia niewłaściwego wyprzedzania na autostradach oraz drogach ekspresowych przez pojazdy ciężarowe. Pamiętajmy, że w przypadku rażących wykroczeń, policjanci mogą odstąpić od nałożenia mandatu karnego. W takim przypadku od razu kierują wniosek o ukaranie do sądu, który może zatrzymać uprawnienia do kierowania pojazdem oraz orzec całkowity zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Apelujemy o rozwagę na drodze! Pamiętajmy, żeby wszystkie manewry, które wykonujemy podróżując po drogach były wykonywane prawidłowo i w sposób przemyślany. Wystarczy jeden nieprzemyślany ruch, aby zamienić samochód w śmiertelne narzędzie!