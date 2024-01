Trzy osoby tymczasowo aresztowane a czwarta z dozorem w związku z rozbojem i pozbawieniem wolności Data publikacji 17.01.2024 Powrót Drukuj W wyniku zdecydowanych działań kryminalnych z Rumi oraz z Wejherowa sprawcy rozboju i pozbawienia wolności zostali zatrzymani. Jak się okazało, zarówno rozbój jak i uprowadzenie zostały zaplanowane przez 32-latkę, która była w konflikcie z 29-latkiem. Teraz zarówno 32-latka jak i pozostali dwaj mężczyźni w wieku 33 i 39-lat zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Wobec czwartej osoby-21-latki został zastosowany policyjny dozór. Za przestępstwo rozboju grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Rumi 13 stycznia otrzymali zgłoszenie od 29-letniego mężczyzny, z którego wynikało, że kilka osób dwa dni wcześniej napadło go, okradło i na koniec pozbawiło wolności. Policjanci ustalili, że pozbawienie wolności zostało zaplanowane przez 32-latkę, która była skonfliktowana z 29-latkiem. Kobieta namówiła swoich znajomych, aby dali nauczkę 29-latkowi. Wszystko zostało zorganizowane. Najpierw 32-latka poprosiła inną znajomą, aby ta zorganizowała imprezę, na którą zaprosi 29-latka. Przyjęcie zostało przygotowane w wynajętym apartamencie na terenie Gdyni. Niczego nieświadomy pokrzywdzony przybył zgodnie z zaproszeniem, a tam będąc już na miejscu usłyszał pukanie do drzwi i kiedy je otworzył od razu został zaatakowany i uderzony w twarz. Dwaj sprawcy w wieku 33 i 39 lat zaczęli go bić i kopać po klatce piersiowej i twarzy. Następnie ukradli pokrzywdzonemu telefon komórkowy, dokumenty i karty do bankomatów oraz siłą zaprowadzili go do swojego samochodu i zawieźli na teren posesji 32-latki, gdzie tam skuli łańcuchem i wrzucili do kanału w garażu, po czym przykryli go z góry deskami. Mężczyzna przez kilka godzin próbował się oswobodzić i kiedy to mu się udało, uciekł i schronił się u swoich bliskich. Po dwóch dniach zawiadomił o sprawie policjantów.

Kryminalni z Rumi oraz z Wejherowa natychmiast zajęli się tą sprawą i szybko zatrzymali osoby związane z tym zdarzeniem. Ponadto przy 33-latku podczas zatrzymania policjanci znaleźli narkotyki. Sprawcy zostali doprowadzeni do policyjnych aresztów, a następnie przesłuchani przez policjantów z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komisariatu Policji w Rumi. Wczoraj sąd tymczasowo aresztował na okres 3 miesięcy 32-latkę – organizatorkę przestępstwa oraz jej pomocników tj. 33- i 39-latka. Kobieta usłyszała zarzut pozbawienia wolności, jeden z mężczyzn zarzuty pozbawienia wolności, pobicia, rozboju i kierowania gróźb karalnych oraz posiadania narkotyków. Drugi mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące rozboju, kierowania gróźb karalnych i pozbawienia wolności oraz pobicia. Natomiast wobec 21-latki został zastosowany policyjny dozór. Za popełnione przestępstwo grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.