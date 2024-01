Uroczyste pożegnanie nadinspektora Andrzeja Łapińskiego ze sztandarem jednostki

Dzisiaj w sali konferencyjno-szkoleniowej Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku odbyła się zgodnie z ceremoniałem policyjnym uroczysta zbiórka. Nadinspektor Andrzej Łapiński dotychczasowy Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku pożegnał się ze sztandarem jednostki, którą dowodził blisko cztery lata.

Uroczyste pożegnanie ze sztandarem odbyło się w obecności kadry kierowniczej garnizonu pomorskiego, władz samorządowych, przedstawicieli instytucji współpracujących z Policją, przedstawicieli związków zawodowych oraz szefów zaprzyjaźnionych służb mundurowych.

W imieniu wszystkich zebranych głos zabrał pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Dariusz Walichnowski, który podziękował swojemu poprzednikowi za współpracę, profesjonalizm w trafnym podejmowaniu trudnych decyzji szczególnie w kryzysowych sytuacjach. Życzył także wszelkiej pomyślności, realizacji przyszłych planów i zamierzeń. Podkreślił również, że nadinspektor Andrzej Łapiński swoją postawą i działaniem dawał przykład innym policjantom.

Nadinspektor Andrzej Łapiński w swoim przemówieniu nawiązał do początku swojej drogi zawodowej, mówił o latach służby, które nie zawsze były łatwe, ale zawsze niosły za sobą ogromną satysfakcję. Podziękował swojej małżonce za wyrozumiałość, zrozumienie oraz niezawodne wsparcie jakiego udzieliła mu w drodze zawodowej. Podziękował swoim zastępcom za ich profesjonalizm i zaangażowanie. W trakcie uroczystości nie zabrakło emocji. Padło wiele ciepłych słów i podziękowań za lata dobrej służby, a także pomoc w realizacji wielu trudnych przedsięwzięć.

Panie Generale, dziękujemy za wspólne lata służby i życzymy dalszych sukcesów, aby zrealizował Pan wszystko to o czym do tej pory marzył, a na co do tej pory nie znalazł czasu. Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Nadinsp. Andrzej Łapiński ukończył prawo na Uniwersytecie w Białymstoku, jest też absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji pełni od 1 września 1992. Od tego okresu przeszedł drogę zawodową zajmując stanowiska w pionie kryminalnym, zarówno wykonawcze, jak i kierownicze. Już w początkowym okresie kariery zawodowej pełnił służbę w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości zorganizowanej (starszy asystent Wydziału VI w Białymstoku Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji). Od 2005 pełnił służbę na stanowiskach kierowniczych między innymi Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach, Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz od dnia 27 lutego 2020 roku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.