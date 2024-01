ZBRODNIA SPRZED 12 LAT ZNAJDZIE SWÓJ FINAŁ W SĄDZIE – AKT OSKARŻENIA WOBEC SPRAWCÓW PODWÓJNEGO ZABÓJSTWA

Skierowaniem aktu oskarżenia przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku do Sądu Okręgowego w Gdańsku zakończyło się śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, dotyczące zabójstwa we wrześniu 2012 roku 44-letniej kobiety oraz 66-letniego mężczyzny. Zbrodnia zabójstwa zagrożona jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Policjanci z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Gdańsku rozwikłali sprawę zabójstwa sprzed lat. Chodzi o zbrodnię, do której doszło we wrześniu 2012 roku, w powiecie tczewskim.

Wówczas w jednym z mieszkań znaleziono zwłoki kobiety i mężczyzny w wieku 44 i 66 lat. Początkowo, praca śledczych nie przyniosła przełomu w sprawie. Śledztwo zostało umorzone w sierpniu 2013 roku. Nie było wówczas wystarczających dowodów, aby wyjaśnić okoliczności tej zbrodni.





W 2017 roku sprawa trafiła do Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Pomimo upływu 10 lat najbardziej doświadczeni funkcjonariusze służby śledczej i kryminalnej zaczęli ją wnikliwie analizować we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Gdańsku. Jeszcze raz bardzo dokładnie zweryfikowano wszystkie zebrane w tej sprawie informacje. Przesłuchano dodatkowych świadków, przebadano przy pomocy najnowszych metod zebrane w tej sprawie dowody, skorzystano z analiz biegłych z zakresu m.in. medycyny sądowej. Policjanci z wydziału wywiadu kryminalnego wykonali szczegółową analizę, która przyczyniła się do wzmocnienia materiałów dowodowych w tej sprawie.

Policjanci ustalili wówczas, że związek ze śmiercią pary ma trzech mężczyzn, mieszkańców powiatu starogardzkiego w wieku 42, 51 i 52 lat. Jednym z nich był syn ofiary, który z drugim mężczyzną zabił kobietę i swojego ojca, natomiast trzeci z nich za pieniądze pomagał im w tej zbrodni.

Dalsze ustalenia prowadzone przez pomorskich śledczych i kryminalnych pozwoliły na zatrzymanie mężczyzn. Jednocześnie do trzech domów na terenie powiatu weszli policyjni kontrterroryści. Podejrzani trafili w ręce mundurowych.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Tam dwaj mężczyźni usłyszeli zarzut zabójstwa, trzeci zarzut ułatwienia popełnienia przestępstwa-zabójstwa.

W toku śledztwa ustalono, że motywem zabójstwa był fakt, że syn zamordowanego był z nim skonfliktowany, a tłem konfliktu były kwestie majątkowe.



Decyzją sądu wobec mężczyzn zastosowano wówczas środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Teraz zbrodnia sprzed 12 lat znajdzie swój finał w sądzie, ponieważ Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia wobec sprawców podwójnego zabójstwa.



Ponadto W toku kontynuowanego śledztwa ustalono, że mężczyzna, któremu zarzucono ułatwienie dokonania obu zabójstw, wspólnie z dwoma innymi mężczyznami dopuścił się w 2020 roku przestępstwa oszustwa na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego w związku ze zgłoszeniem szkody komunikacyjnej powstałej w wyniku upozorowanej kolizji.

Wszyscy trzej usłyszeli zarzut popełnienia wspólnie i w porozumieniu przestępstwa zakwalifikowanego z art. 298 § 1 k.k. w zb z art. 286 § 1 k.k. wz. z art. 11 § 2 k.k., zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 8.