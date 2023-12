Bądź jak święty i… sprawnym pojazdem dowieź prezenty – zobacz najnowszy świąteczny film pomorskich policjantów

Święta Bożego Narodzenia za pasem, a przed kierowcami do pokonania dłuższe i krótsze trasy. Dlatego w nowym filmie profilaktycznym pomorscy policjanci przypominają kierowcom, aby przed wyruszeniem w podróż sprawdzili stan techniczny pojazdów i niezbędne wyposażenie. Nawet Mikołajowi zależy, aby bezpiecznie dowieźć prezenty. Zadbajmy o to, bo bezpieczne dotarcie do celu to najlepszy prezent, jaki możemy dać naszym najbliższym.

Pomorscy funkcjonariusze w świątecznej kampanii postawili na produkcję filmową. Poprzez obraz, dialogi i muzykę o wiele bardziej możemy przyciągnąć uwagę widzów i przekazać im ważne przesłanie.

W najnowszym filmie humorystyczne sceny zostały umiejętnie wplecione w fabułę. W niej mężczyzna po wycięciu choinki wraca przez zaśnieżony las niesprawnym samochodem. Na swojej drodze spotyka jednak patrol policjantów, którzy umiejętnie wskazują na wady jego pojazdu. Całe zdarzenie zostaje opisane w gazecie, którą czyta… Święty Mikołaj. Zaniepokojony zbliżającym się czasem podróży z prezentami do dzieci, postanawia szybko poprawić stan techniczny swoich sań i zwierząt. W jaki sposób? Przekonajcie się, oglądając nasz film.

Nagrana przez policjantów komedia nie tylko bawi, ale także przekazuje ważne przesłanie, że to bezpieczne dotarcie do naszych bliskich będzie dla nich najlepszym prezentem. Warto więc zadbać o pojazd, którym wyjedziemy w podróż. Sprawdzenie opon, hamulców czy oświetlenia staje się nie tylko naszym obowiązkiem, lecz także wyrazem troski o drugiego człowieka, który tak jak my jedzie do swoich bliskich.

Ten wyjątkowy okres to także wzmożony czas pracy policjantów, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem podróżujących. Mundurowi zwracać będą szczególną uwagę na kierujących, niestosujących się do ograniczeń prędkości, sprawdzony zostanie stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców oraz sposób przewożenia pasażerów.

„Nawet Mikołajowi zależy, aby bezpiecznie dowieźć prezenty. Zadbajmy o to, bo bezpieczne dotarcie do celu to najlepszy prezent, jaki możemy dać naszym najbliższym”.

Pomorscy policjanci życzą bezpiecznych Świąt!