45-latek zatrzymany za zakładanie na bankomaty nakładek zatrzymujących wypłacane pieniądze Data publikacji 06.12.2023 Kryminalni z tczewskiej jednostki Policji zatrzymali w Ostródzie 45-latka, który modyfikował urządzenia służące do wypłacania gotówki w Tczewie, w taki sposób by nie wydawały one pieniędzy. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty usiłowania kradzieży. Za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. O dalszym losie mieszkańca Ostródy zadecyduje sąd. Policjanci apelują o zachowanie czujności podczas korzystania z bankomatów.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie zostali zaalarmowani przez pracownika ochrony jednego z banków w Tczewie o podejrzanym zachowaniu mężczyzny przy bankomacie. Na miejsce natychmiast skierowani zostali funkcjonariusze, którzy wstępnie ustalili, że jedno z urządzeń zostało uszkodzone, a na drugim była zamontowana nakładka uniemożliwiająca wydanie pieniędzy. Technik kryminalistyki wykonał oględziny oraz zabezpieczył ślady. Na miejscu zdarzenia pracował, także przewodnik z psem tropiącym. Analizując zebrany w sprawie materiał, kryminalni ustalili, tożsamość oraz miejsce pobytu sprawcy, który jest mieszkańcem województwa warmińsko- mazurskiego. Podejrzany 45-latek został zatrzymany w Ostródzie, a następne został przewieziony do jednostki Policji w Tczewie. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo Kodeks Karny przewiduje kare do 5 lat więzienia. O dalszym losie mieszkańca Ostródy zadecyduje sąd.

Policjanci przypominają! Zanim wypłacimy gotówkę, upewnijmy się, czy w urządzeniu, które wydaje pieniądze, nie ma doczepionych elementów wystających poza obudowę, np. w formie nakładek. Starajmy się w miarę możliwości dokonywać wypłat w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach lub w miejscach, w których funkcjonuje stały monitoring. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przebiegu transakcji powiadommy od razu bank. Jeżeli nabraliśmy pewności, że zostaliśmy okradzeni, skontaktujmy się z Policją.