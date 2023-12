Czterech sprawców rozboju zostało zatrzymanych przez policjantów i tymczasowo aresztowanych Data publikacji 05.12.2023 Powrót Drukuj Wejherowscy policjanci w ostatnim czasie otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że 4 osoby napadły na 48-latka z powiatu wejherowskiego. Do zdarzenia doszło podczas spotkania towarzyskiego między pokrzywdzonym, a 21-latką. Sprawcy zostali zatrzymani na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a następnie przewiezieni do Wejherowa. Sąd tymczasowo aresztował podejrzanych na okres 3 miesięcy.

Policjanci otrzymali zgłoszenie od mieszkańca naszego powiatu o tym, że został napadnięty podczas randki z 21-latką. Jak ustalili funkcjonariusze, rozbój został zaplanowany, wzięły w nim udział trzy inne osoby, które działały wspólnie z 21-latką. Sprawcy używając przemocy, grożąc nożem i pałką teleskopową pokrzywdzonemu ukradli mu karty bankomatowe, pieniądze, następnie pozbawili mężczyznę wolności, wepchnęli siłą do samochodu i pojechali do jego domu. Sprawcy z mieszkania pokrzywdzonego ukradli telewizor, laptopa oraz rzeczy osobiste. Ponadto napastnicy wzięli na pokrzywdzonego tzw. chwilówkę, na kwotę kilku tysięcy złotych. Gdy pokrzywdzony próbował uciec, sprawcy uderzali go pałką teleskopową i szarpali.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie ustalili tożsamość sprawców rozboju, którzy są mieszkańcami województwa warmińsko- mazurskiego. Podejrzani, dwie kobiety, wśród nich 21-latka, która umówiła się na spotkanie z pokrzywdzonym oraz dwóch mężczyzn zostali zatrzymani. W realizacji zatrzymań policjantom z Wejherowa pomagali kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Olsztyna.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzedzia, pozbawienia wolności, uszkodzenia ciała i oszustwa. Za te przestępstwa grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani .