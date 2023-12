W 8 odcinku podcastu policjant, strażak, ratownik medyczny mł. asp. Damian Chamier Gliszczyński, który pomaganie ma we krwi Data publikacji 01.12.2023 Powrót Drukuj Marzeniem wielu dzieci jest zostanie policjantem, strażakiem czy ratownikiem medycznym, ale jest to częstokroć marzenie także dorosłych. Droga do wykonywania tych zawodów nie jest łatwa i dlatego też wielu weryfikuje swoje plany. W 8 odcinku podcastu rozmowa z mł. asp. Damianem Chamier Gliszczyńskim, funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, który potrafi i przede wszystkim chce łączyć te wszystkie role.

Służba w mundurze policyjnym, strażackim czy ratownika medycznego, ale też każdym innym, to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Każdy z tych zawodów wiąże się z siłą, odwagą i determinacją, każdy również daje szerokie możliwości. Jak można je łączyć i dawać stuprocentową jakość? Tego i wielu innych ciekawych informacji dowiedzieć się można z rozmowy z osobą, która pomaganie ma we krwi, a której sercu najbliższa jest Policja. Wybierając policyjną drogę, nie przestał realizować swojej pasji.

Od rozpoczęcia służby w 2014 roku miał okazję być funkcjonariuszem ruchu drogowego, oficerem prasowym, profilaktykiem by teraz móc realizować się w szeroko pojętej prewencji. Niezależnie od tego jaką rolę pełni i jaki kolor munduru zakłada, pewny jest, że czeka go sporo wyzwań. Wiedza i doświadczenie zdobyte zarówno jako policjant różnych pionów oraz ratownik czy strażak są nieocenione a prędzej czy później zaowocują.

Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu, który już od początku grudnia jest dostępny m. in. na Spotify. Zachęcam także do zasubskrybowania mojego kanału na tej platformie, nie pominiesz wtedy żadnego z odcinków. Rozmowy z blondynką …ale o Policji dostępne są również na stronie pomorskiej Policji w zakładce informacje - policyjny podcast. Miłego odsłuchu!