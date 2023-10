Policjanci zabezpieczyli broń i narkotyki i zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy zostali tymczasowo aresztowani. Data publikacji 19.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim dzięki współpracy z policjantami z Centralnego Biura Śledczego Policji ogłosili zarzuty dwóm mężczyznom podejrzanym o wprowadzenie do obrotu środków odurzających oraz posiadanie broni palnej bez zezwolenia. Wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych zagrożone jest karą do 12 lat pozbawienia wolności. Natomiast posiadanie broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia zagrożone jest karą do 8 lat.

Dzięki współpracy policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji z wydziału zamiejscowego w Elblągu Zarządu w Olsztynie oraz śledczych z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na rynek nie trafi znaczna ilość narkotyków.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z wydziału zamiejscowego w Elblągu ustalili, że na terenie jednej z posesji powiatu gdańskiego podejrzani mogą przechowywać narkotyki. Policjanci weszli do wytypowanego przez siebie miejsca i zabezpieczyli tam ponad 2 kg amfetaminy, prawie kilogram marihuany, 100 gramów kokainy oraz blisko pół kilograma mefedronu. Na terenie posesji policjanci zabezpieczyli również przedmioty oraz substancje, które służyły do wytwarzania narkotyków oraz broń palną i amunicję

Policjanci zatrzymali do tej sprawy dwóch mężczyzn w wieku 23 i 24 lat, którzy zostali przesłuchani przez śledczych z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków. Ponadto 24-latek usłyszał też zarzut posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia. Sąd zastosował wobec obu mężczyzn tymczasowy 3-miesięczny areszt.

