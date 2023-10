16 ekip kontrterrorystów z całej Polski zakończyło udział w XVI Edycji TCCC PARAMEDYKA- prestiżowych zawodach ratownictwa taktycznego

Już po raz szesnasty na Pomorzu 16 zespołów kontrterrorystycznych podległych MSWiA, Ministerstwu Infrastruktury oraz Ministerstwa Finansów rywalizowało w zawodach i warsztatach medycyny taktycznej pod nazwą „Paramedyk”. Na terenie obiektów Policji, wojska i Państwowej Straży Pożarnej ekipy z całej Polski rozegrały konkurencje medyczne, taktyczne i sprawnościowe. Są to jedyne tego rodzaju zawody w Polsce.



PARAMEDYK to nie konkurs, nie do końca zawody, ale na pewno idealna okazja do przećwiczenia umiejętności udzielania wykwalifikowanej pomocy medycznej w warunkach bojowych. Impreza przygotowana przez najlepszych dla najlepszych.

Tegoroczny PARAMEDYK podzielony był na dwie części. Pierwsza z nich, zrealizowana w ramach szkolenia Działanie ratunkowe służb w sytuacji wystąpienia zdarzenia nagłego projektu PL/2020/PR/0094 pn. „Ratownik w służbie” współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego poświęcona była edukacji w zakresie najnowszych standardów taktycznej opieki nad poszkodowanym w warunkach bojowych-temat był realizowany w ramach warsztatów, prowadzonych wg wytycznych TCCC przez ekspertów w tej dziedzinie. W trakcie zajęć eksperci przedstawili najnowsze wytyczne, metody oraz osiągnięcia w dziedzinie medycyny taktycznej. Była to także okazja do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami sprzętowymi i technicznymi stosowanymi obecnie w ratownictwie.



Druga część to właściwe zawody, w których konkurencje każdy z czteroosobowych zespołów, operatorów oraz ratowników taktycznych realizował w wyznaczonym terenie i w konkretnym czasie. Scenariusze inspirowane były prawdziwymi wydarzeniami, a konkurencje były przygotowane z dbałością o realizm i szczegóły tak, by uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności w niestandardowych sytuacjach, w warunkach podwyższonego stresu i presji czasu oraz w zróżnicowanym, często nietypowym terenie. Konkurencje do samego końca trzymane były w tajemnicy. Organizatorzy za każdym razem starali się, aby przygotowane poszczególne etapy zawodów były jak najbardziej realistyczne i zaskakujące.

Sędziowie oceniali realizację zadania pod względem taktyki, udzielania pomocy i współpracy zespołu. W tym roku zawodnicy musieli zmierzyć się z dziewięcioma zadaniami w różnych, nietypowych miejscach na terenie Gdyni m.in. w bunkrze, w lesie, w porcie i w wielu innych wymagających od zawodników doświadczenia i odporności na stres.



Organizacja PARAMEDYKA dla jego pomysłodawców i uczestników jest przede wszystkim po to, aby zwrócić uwagę na problematykę niesienia pomocy medycznej w warunkach działań bojowych. Celem jest pomoc w systemowym wprowadzeniu TCCC (Tactical Combat Casualty Care) do polskich jednostek oraz przygotowanie policjantów, żołnierzy, ratowników taktycznych, dowódców i personelu medycznego do dobrej organizacji działań w ramach polskiego TCCC, a poprzez to zmniejszenie ryzyka i śmiertelności na polu walki.

Zgromadzenie drużyn z całego kraju pozwoliło i tym razem na wymianę doświadczeń, a także na sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu medycyny taktycznej.



W tegorocznym praktycznym szkoleniu z zakresu ratownictwa medycznego i medycyny taktycznej udział wzięło 16 zespołów kontrterrorystycznych:



⦁ Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”,

⦁ Grupa Interwencyjno- Operacyjna Komenda Główna Straży Ochrony Kolei w Warszawie,

⦁ Krajowa Administracja Skarbowa- Podlaski Urząd Celno- Skarbowy,

⦁ Służba Ochrony Państwa,

⦁ Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

⦁ Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Białymstoku,

⦁ Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Olsztynie,

⦁ Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gorzowie Wlkp.,

⦁ Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu,

⦁ Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Rzeszowie,

⦁ Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Opolu,

⦁ Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Warszawie,

⦁ Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi,

⦁ Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Szczecinie,

⦁ Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu,

⦁ Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gdańsku



W XVI edycji miejsca na podium Paramedyka zajęli:



I miejsce- Krajowa Administracja Skarbowa Podlaski Urząd Celno- Skarbowy

II miejsce- Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Białymstoku

III miejsce- Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu



GRATULACJE!



Serdecznie dziękujemy ratownikom z Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, bez Waszego udziału jako pozorantów organizacja tych zawodów byłaby niemożliwa.

Podziękowania kierujemy również do surowych sędziów : -) : ze Szkoły Policji w Słupsku, dla wykładowców akademickich, funkcjonariuszy FORMOZY, ABW, przedstawicieli Zespołu Pomocy Humanitarno - Medycznej oraz niezastąpionego duetu z W.I.R SOF MED Center.