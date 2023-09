Sprawcy napadu na lombard zatrzymani Data publikacji 29.09.2023 Powrót Drukuj Tczewscy policjanci jeszcze tego samego dnia ustalili i zatrzymali sprawców rozboju, do którego doszło w poniedziałek na terenie Tczewa. Podejrzani, wykorzystując atrapę pistoletu i grożąc obsłudze, zabrali pieniądze i biżuterię o łącznej wartości blisko 165 tysięcy złotych. Sprawcami okazali się dwaj mieszkańcy powiatu tczewskiego w wieku 31 i 33 lat. Wczoraj mężczyźni stanęli przed prokuratorem, który przedstawił im zarzuty. Za to przestępstwo grozi im do 12 lat więzienia. Dodatkowo młodszy z nich odpowie za posiadanie narkotyków, ponieważ podczas zatrzymania miał przy sobie amfetaminę. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na 3 miesiące. Funkcjonariusze odzyskali ukradzioną gotówkę i złoto.

Dzięki dobremu rozpoznaniu, zdobytym informacjom oraz zabezpieczonym dowodom kryminalni i śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie jeszcze tego samego dnia zatrzymali i przewieźli do jednostki Policji sprawców rozboju. Do napadu na lombard doszło 25 września tego roku około godziny 10 w Tczewie. Dwóch zamaskowanych mężczyzn weszło do lombardu, a następnie uderzając i grożąc pracownikowi pistoletem, zażądali wydania pieniędzy i ukradli złoto. Straty zostały wycenione na blisko 165 tysięcy złotych. Od razu gdy policjanci otrzymali zgłoszenie zaczęli szukać sprawców. W poszukiwaniu sprawców tczewskich policjantów wspierali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Komendant jednostki ogłosił alarm. Na miejscu pracował przewodnik z psem patrolowo tropiącym oraz policjanci z Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. Komunikat o sprawcach rozboju został podany do wszystkich policjantów oraz ościennych jednostek. Równolegle nad sprawą pracowali policjanci kryminalni, którzy zbierali wszelkie informacji i analizowali materiał z kamer monitoringu. Technik kryminalistyki zadbał, aby każdy pozostawiony na miejscu ślad był dobrze zabezpieczony i możliwy do późniejszej analizy. Śledczy zaś zbierali materiał dowodowy. Dzięki determinacji oraz współpracy funkcjonariuszy i świadków, krok po kroku zbliżano się do przełomu. Ostatecznie profesjonalne działania poskutkowały ustaleniem osób, które mogły stać za tym zdarzeniem. Popołudniu zatrzymano jednego z mężczyzn, 33-letniego mieszkańca powiatu, chwilę później w ręce policjantów trafił drugi podejrzany, 31-letni mieszkaniec Tczewa, u którego ponadto policjanci podczas przeszukania znaleźli i zabezpieczyli narkotyki. Policjanci w wyniku przeszukań odzyskali w całości ukradzione złoto i gotówkę.

W środę i czwartek prokurator przeprowadził czynności procesowe z udziałem zatrzymanych. Podczas nich mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące rozboju. Za to przestępstwo grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo młodszy z nich odpowie za posiadanie narkotyków, za co Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje nawet 3 lata więzienia. Sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące wobec mężczyzn.