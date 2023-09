Akt oskarżenia wobec 29 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się napadami na jubilerów na terenie Polski i Niemiec Data publikacji 28.09.2023 Powrót Drukuj Do Sądu Okręgowego w Gdańsku wpłynął akt oskarżenia przeciwko 29 osobom uwikłanym w proceder kradzieży z włamaniami do salonów jubilerskich na terenie Polski i Niemiec. Śledztwo w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prowadzili funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego oraz kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Operacyjno-Śledczego Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób.

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego oraz Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku we współpracy z funkcjonariuszami Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prowadzili śledztwo które dotyczyło wielokrotnych kradzieży z włamaniami do salonów jubilerskich, które dokonywane były w ramach zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski i Niemiec.

Członkowie tej zorganizowanej grupy przestępczej zazwyczaj wjeżdżali kradzionymi samochodami w witryny sklepowe rozbijając ich zabezpieczenia. Przestępcy kradli wyroby jubilerskie, zegarki marek premium i sprzedawali je paserom. Śledczy ustalili, że w okresie od listopada 2019 roku do grudnia 2020 roku sprawcy na terenie Polski włamali się do salonów w Gdańsku, Koszalinie, Lublinie, Elblągu i Katowicach. W Niemczech od sierpnia 2020 roku do kwietnia 2021 roku dokonali kradzieży z włamaniem we Frankfurcie nad Menem, Monachium, Lipsku i w Hanowerze. Łączna wartość utraconych wyrobów jubilerskich przekroczyła 5 mln zł.

Do pierwszych zatrzymań w tej sprawie doszło w kwietniu 2021 roku wówczas policjanci z komendy wojewódzkiej razem z funkcjonariuszami straży granicznej weszli na teren posesji w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie zatrzymali pięciu mężczyzn, którzy akurat handlowali luksusowymi zegarkami i biżuterią zrabowanymi ze sklepu jubilerskiego w Lipsku w Niemczech. Dalsze intensywne czynności prowadzone przez śledczych z komendy wojewódzkiej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku pozwoliły namierzyć kolejnych członków szajki włamywaczy do salonów jubilerskich. Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, przy wsparciu kryminalnych z komendy miejskiej oraz policyjnych kontrterrorystów pod koniec września 2021 roku weszli jednocześnie do kilku mieszkań w Gdańsku i w powiecie gdańskim. Zatrzymali tam pięciu mężczyzn w wieku od 21 do 41 lat, mieszkańców woj. pomorskiego. Zabezpieczono przy nich m.in. nośniki danych, telefony komórkowe, a także narzędzia mogące służyć do włamań.

Policjanci do prowadzonego śledztwa zgromadzili w obszerny materiał dowodowy liczący 168 tomów akt, kilkadziesiąt nośników elektronicznych m.in. z nagraniami z monitoringów. W śledztwie pozyskano kilkadziesiąt opinii biegłych różnych specjalności m.in. informatyki, fonoskopii, genetyki, przesłuchano 200 świadków. Policjanci i strażnicy graniczni odzyskali również część ukradzionego mienia. Na poczet grożących oskarżonym kar prokurator dokonał zabezpieczenia na mieniu ruchomym 10 oskarżonych poprzez zajęcie samochodów, pieniędzy, wyrobów ze złota.

Postępowanie w tej sprawie zakończyło się w dniu 29 sierpnia 2023 roku skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko 29 podejrzanym. Sprawcom przedstawiono łącznie 72 zarzuty, dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie na terenie Niemiec przestępstw kradzieży z włamaniami do salonów jubilerskich z wykorzystaniem kradzionych pojazdów, nielegalnego posiadania broni, paserstwa i innych przestępstw. Wobec większości sprawców sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.