Pomorscy policjanci wspólnie z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi zrealizowali pilotaż demonstrujący wykorzystanie technologii APPRAISE

W tym międzynarodowym projekcie Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku wspólnie z partnerami polskimi tj. Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Poznania (PPBW) i Międzynarodowymi Targami Gdańskimi (MTG) była odpowiedzialna za realizację tego wydarzenia, które jest jednym z zadań projektowych, a którego celem było zaprezentowanie wykorzystania powstałych technologii podczas realizacji projektu.

Głównym założeniem projektu APPRAISE jest zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, nie ograniczając przy tym wolności obywateli. APPRAISE ma na celu wykorzystanie najnowszych osiągnięć w zakresie analizy dużych zbiorów danych, sztucznej inteligencji i zaawansowanej wizualizacji. Posłuży to do stworzenia integralnych ram bezpieczeństwa, które poprawią zarówno bezpieczeństwo cybernetyczne, jak i fizyczne, oraz zapewnią bezpieczeństwo przestrzeni publicznych. Ramy te zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby wspierać współpracę publiczno-prywatną w zakresie bezpieczeństwa, a także optymalizować koordynację operacji z udziałem prywatnych pracowników firm ochroniarskich, prywatnych przedsiębiorców i służb mundurowych.

Rozwiązania projektu APPRAISE zapewnią niespotykane dotąd możliwości przewidywania i identyfikowania aktów przestępczych i terrorystycznych oraz wzmacnianie współpracy operacyjnej podmiotów bezpieczeństwa przed, w trakcie i po wystąpieniu ataku. Rozwiązania wypracowane w ramach APPRAISE zostaną zademonstrowane podczas czterech uzupełniających się akcji pilotażowych: turnieju tenisowego we Włoszech, międzynarodowego wyścigu rowerowego przebiegającego przez Francję i Hiszpanię, międzynarodowych targów w Polsce oraz w centrum handlowym w Słowenii. Czas trwania projektu to 24 miesiące od września 2021 do sierpnia 2023.

Podczas wydarzenia przeprowadzonego w Gdańsku, zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się z technologiami podczas otwartej sesji, w trakcie której była możliwość dyskusji z dostawcami poszczególnych rozwiązań w następujących obszarach:

zarządzanie tłumem i komunikacja,

wykrywanie nietypowych sygnałów na podstawie nagrań wideo i dźwięku,

nadzór potencjalnych cyberataków,

wywiad geoprzestrzenny oraz analiza treści online,

rzeczywistość rozszerzona (AR) podnosząca świadomość sytuacyjną i systemy oparte o sztuczną inteligencję (AI) wspierające podejmowanie decyzji przez służby oraz prywatne firmy zajmujące się ochroną.

Wydarzenie poprzedzone było licznymi próbami i przygotowaniami, a zostało zorganizowane przy dużym zaangażowaniu: I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji mł.insp. Sylwestra Mieszczaka, Zastępcy Dowódcy SPKP podkom. Łukasza Gawlika, eksperta ze Sztabu Policji KWP w Gdańsku podinsp. Ryszarda Michalaka oraz całego składu osobowego Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku.

Bezpośrednio w wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób, zaproszeni goście, przedstawiciele partnerów konsorcjum, a także ponad 50 policjantów z KMP w Gdańsku, SPKP w Gdańsku, Sztabu Policji KWP w Gdańsku, a materiał filmowy został przygotowany przez Zespół Prasowy KWP w Gdańsku.

Szczególne podziękowania dla studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, którzy uczestniczyli w wydarzeniu.

Projekt APPRAISE finansowany przez program Unii Europejskiej Horyzont 2020 (umowa nr. 101021981).

Więcej o projekcie https://appraise-h2020.eu/node/95

Montaż i Video - mł.asp. Łukasz Kirkuć Zespół Prasowy KWP w Gdańsku

Fot. asp. sztab. Mariusz Chrzanowski Oficer Prasowy KMP w Gdańsku,

Łukasz Kielban PPBW