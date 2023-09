Szukali go niemieccy policjanci, zatrzymali go policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 31-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa czeka na ekstradycję.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, przy współpracy z Centralną Sekcją Poszukiwań Celowych Komendy Głównej Policji, na terenie powiatu starogardzkiego zatrzymali 31-latka poszukiwanego przez stronę niemiecką Europejskim Nakazem Aresztowania za usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku i na jej wniosek, decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany do czasu wydania decyzji o jego ekstradycji.

Intensywna praca policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, przy współpracy z Centralną Sekcją Poszukiwań Celowych Komendy Głównej Policji, pozwoliła na ustalenie miejsca ukrywania się oraz zatrzymanie mężczyzny poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania za usiłowanie zabójstwa.

31- letni obywatel Ukrainy podejrzany jest o to, że w czerwcu tego roku na terenie Niemiec, usiłował zabić innego obywatela Ukrainy. Zatrzymany 31- latek zaatakował go i bił tak długo, aż mężczyzna nie dawał oznak życia. Potem pozostawił go, nie udzielając mu pomocy. Wbrew oczekiwaniom sprawcy, jego ofiara nie umarła. Pokrzywdzonemu pomógł przechodzień, który zaalarmował policjantów.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, po otrzymaniu informacji o tym, że poszukiwany mężczyzna przekroczył granicę Polski i może przebywać w naszym województwie. Na podstawie zdobytych informacji wytypowali miejsca, w których mógł ukrywać się poszukiwany przez niemieckich policjantów 31- latek. Dzięki swoim ustaleniom weszli do jednego z mieszkań na terenie powiatu starogardzkiego, w którym zatrzymali obywatela Ukrainy.

Mężczyzna miał świadomość, że jest poszukiwany i ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. W chwili zatrzymania był zaskoczony i nie stawiał oporu.

Policjanci doprowadzili podejrzanego do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku i na jej wniosek, decyzją sądu, mężczyzna został tymczasowo aresztowany do czasu wydania decyzji o jego ekstradycji.

Foto i video mł.asp. Łukasz Kirkuć- Zespół Prasowy KWP w Gdańsku